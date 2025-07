Uslužbenke ministstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredo v podzemnih garažah ministrstva pričakalo prav posebno presenečenje. Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, je izpod enega izmed avtomobilov prihajalo glasno mijavkanje. Izkazalo se je, da se je v podvozju skril komaj mesec dni star mucek, so zapisali na ministrstvu. Kasneje jim ga je uspelo izpod pokrova motorja uspešno rešiti.

Kot so zapisali uslužbenci ministrstva, so mucka poskušali rešiti, vendar se je ta prestrašil in pobegnil na drug nivo garaže, kjer je poiskal zavetje med številnimi avtomobili. "Običajno smo v takšnih okoliščinah, ko najdemo izgubljene mucke ali druge živali, precej nemočni, zato smo na pomoč poklicali Zavetišče Gmajnice. Na kraj dogodka je prispela Stella in začela se je resna akcija iskanja mačjega mladiča," so zapisali na svojem profilu na Facebooku.

Mucek je na varnem, zdrav in poln energije

V zapisu so pojasnili tudi, kako so si pri iskanju mucka pomagali. Ker niso vedeli, kje točno je, so na telefonu predvajali posnetek mijavkanja. "Mucek se je oglasil – bil je ujet v motorju belega avtomobila. Ko smo našli lastnika avtomobila in odprli pokrov motorja, se je začel najtežji del reševanja. Izvleči majhno bitjece izpod motorja in mimo vseh kablov ni bila lahka naloga, a nam je vendarle uspelo," so zapisali.

Dodali so, da je uslužbenka zavetišča mucka odpeljala v Zavetišče Gmajnice, kjer so ga ustrezno oskrbeli. "Skupaj pa mu bomo poskušali poiskati topel dom, kjer se bo počutil varnega in ljubljenega. Mucek je zdaj na varnem, zdrav in poln energije – naša skupna akcija pa je dokaz, kako veliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj," so še dodali v zapisu.

