Velik ulov v reki Vipavi: ribič ujel skoraj 2,5 metra dolgega soma

"Čestitke našemu ribiču Klemenu Berce za izjemni ulov soma dolžine 247 centimetrov v našem ciprinidnem revirju na Vipavi. Kapo dol!" so zapisali na strani Ribiške družine Renče na družbenem omrežju Facebook.

Ribič Berce je soma kapitalca ujel pretekli petek in že ko je riba prijela za trnek, je vedel, da bo ulov velik, je poročal portal 24ur. Ujetega soma ribiči sicer niso stehtali, a verjamejo, da je to ena največjih rib, ulovljenih v reki Vipavi in tudi v Sloveniji.

Som je največja sladkovodna riba, ki lahko zraste do tri metre v dolžino in doseže težo več kot sto kilogramov. Prehranjuje se z drugimi manjšimi ribami, pa tudi mrhovino ali celo vodnimi pticami. Ribe te vrste pa lahko dočakajo starost tudi do 50 let.

Kot je za portal 24ur povedal ribiški čuvaj in član Upravnega odbora Ribiške družine (RD) Renče Aljaž Troha, sta se ribič Berce in njegov pomočnik Patrik Eler z ribo, preden sta jo potegnila na kopno, borila skoraj pol ure, imela pa sta tudi boljšo opremo.

Kot še ocenjujejo ribiči, bi lahko bil ujeti som star okoli 30 let, ujeli pa so ga na tako imenovanem ciprinidnem revirju. "Obstajajo trije revirji; ciprinidni je drugi. To je območje, kjer živijo krapi, somi ... Reka je počasnejša, toplejša, pa tudi bolj umazana," je še za portal 24ur razložil Troha.

Za največji primerek soma kapitalca v Sloveniji pa velja ulov Roberta Brezlana, ki je ribo, dolgo 264 centimetrov in težko 100 kilogramov, ujel oktobra 2022 v Slivniškem jezeru.