Eno najbolj strupenih rib v Jadranu posneli v plitvi vodi: Ubod je grozen, bolečina je nepopisna! #video

Te dni po družbenih omrežjih kroži videoposnetek, ki prikazuje ribo morski pajek ali morski zmaj, najbolj strupeno ribo v Jadranskem morju. Posneli so jo v plitvi vodi ob obalnem pasu. Prav tu se omenjena vrsta ribe največkrat zadržuje – zakoplje se v pesek in je kopalcem nevidna, poročajo hrvaški mediji.

Strokovnjaki potrjujejo, da pajkovci niso agresivni in ne napadajo ljudi. Ugriz se zgodi le po naključju, najpogosteje, ko nekdo stopi nanj z boso nogo. Ugriz povzroči hude bolečine, oteklino in v nekaterih primerih resnejše posledice, še posebej, če se ne odzovete pravočasno.

Med ribami, ki lahko poškodbe povzročijo z ubodom strupenih bodic, prvo mesto zasedajo prav ribe iz družine pajkovcev. V Jadranskem morju so tri vrste iz te družine, med njimi beli pajek, črni pajek in rumeni pajek, ki je najbolj strupen od vseh naštetih.

Morski zmaj oziroma morski pajek se v času drstenja, ki traja med junijem in avgustom, pogosto preseli v plitvine Jadranskega morja in se skriva predvsem v mivki. Ta strupena riba je običajno vkopana v pesek, tako da iz njega molijo le oči in nevarni trni. Običajno se zadržuje na globinah okoli 150 metrov, v poletnih mesecih pa pride v plitvine.

Kakšne so posledice uboda?

Ko se zgodi pik oziroma ubod, strup hitro in enostavno pronica v rano skozi utore na strupenih bodicah. Takoj se pojavi ostra pekoča bolečina. Mesto pika najprej pobledi, nato pordeči in na koncu pomodri. Pojavi se kot izpuščaj z majhnimi mehurčki in oteklinami. Če nas tovrstna riba zbode v prst, se oteklina razširi na zapestje, redko na komolec ali ramo. Bolečina se razširi po celotni roki in doseže vrhunec po približno tridesetih minutah.

Pojavijo se glavobol, omotica, vročina, mišični krči, palpitacije in bruhanje. Lahko se pojavi tudi izguba zavesti. Bolečina običajno popusti po dveh urah, najkasneje pa po 24 urah, oteklina pa ostane do deset dni. Popolno okrevanje lahko traja od nekaj dni do nekaj mesecev. Previdnost zato ni odveč, piše Jutarnji list. Priporoča se tudi obutev za v vodo.

Kaj storiti ob ubodu?

Posebnost strupa morskih zmajev je ta, da je ta termolabilen. Lajšanje bolečin je torej popolnoma obratno kot pri drugih opeklinah. Strup morskega zmaja se razgradi šele na visoki temperaturi. Zato je v primeru pika treba mesto pika potopiti v vročo vodo – vsaj 45 stopinj Celzija – za vsaj trideset minut.