Strokovnjaki zaskrbljeni nad nevarnostjo v Jadranu: Stanje je katastrofalno!

Po Jadranskem morju se širi rjava alga (Stypopodium schimperii) iz Rdečega morja, ki bo po mnenju hrvaških strokovnjakov povzročila "propad biotske raznovrstnosti". "O pojavu rjave alge Stypopodium schimperii smo vas obvestili že leta 2022. Takrat smo bili zaskrbljeni, danes pa je stanje katastrofalno!" so navedi na Inštitutu za oceanografijo in ribištvo.

Skalnato morsko dno okoli Komiže in še širše zunaj Komiškega zaliva je dobesedno monokultura te alge, pravijo strokovnjaki. Prav tako so jo zasledili po celotnem otoku Vis, na Biševu in Brusniku.

Rjava alga, ki izhaja iz Rdečega morja, je bila v Sredozemlju prvič zabeležena okoli leta 1973, v 90. letih in okoli leta 2000 je v jugovzhodnem delu Sredozemlja že veljala za invazivno vrsto. V Jadranu so jo prvič našli na Visu leta 2020. V samo treh letih si je alga iz nekaj primerkov zgradila neprekinjeno naselbino in izpodrinila številna morska bitja. "V gostih naseljih skoraj ni avtohtonih vrst alg in nevretenčarjev," so navedli na inštitutu, kjer menijo, da se bo alga s tokovi razširila na območje med Šolto in Kornati.

Opažajo sicer, da je podobna avtohtoni algi, imenovani Padina pavonica, vendar ju loči zelo očitna razlika. Padina pavonica ima vedno bele dele, medtem ko rjava alga nikoli nima belih predelov na steljki, včasih pa ima v senci modrikasto barvo.

Kopalce in potapljače pozivajo, naj jo fotografirajo in jim fotografijo pošljejo, če posumijo, da so jo našli.