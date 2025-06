Ribič v Jadranskem morju ujel belega morskega psa

Črnogorski ribič je nedavno v Jadranskem morju ujel in izpustil velikega belega morskega psa, poroča hrvaški portal 24sata.

Ribič iz Črne gore je pred kratkim v Jadranskem morju ujel in izpustil velikega belega morskega psa, kar je drugi zabeležen beli morski pes v Jadranu v zadnjih dveh letih. Po izjavi Inštituta za morsko biologijo iz Črne gore gre za mladega belega morskega psa, ki so ga videli na globini 115 metrov, približno 12 kilometrov od obale.

V osrednjem delu Jadrana je veliko belih morskih psov, je za omenjeni portal povedal upokojeni strokovnjak Vladimir Onofri, ki je delal na Inštitutu za morje in obalno regijo Dubrovnika.

Dodal je, da se izogibajo ljudem, a vendarle beležijo tudi napad. Črnogorski strokovnjaki ugotavljajo, da je bil edini znani napad na človeka v tej državi zabeležen sredi prejšnjega stoletja. Na hrvaški strani Jadrana se je zadnji smrtonosni napad zgodil leta 1974, medtem ko je bil najnovejši napad, ki se ni končal s smrtjo, zabeležen leta 2008 v bližini Visa. Takrat je morski pes napadel potapljača med plavanjem, v roki je imel ulovljeno ribo. Moški je napad preživel.

Obstaja majhna možnost za napad

Strokovnjak je povedal, da napadi niso ciljno usmerjeni. "Človek je neznana kategorija in ko zagleda nekaj neznanega, se morski pes običajno umakne." Opozarja, da obstaja majhna možnost za napad. "Prej vam bo avion padel na glavo, kot vas bo napadel morski pes," je dejal.

Redko se približajo obali

Največ belih morskih psov je blizu južne Afrike, kjer se mešajo vode Atlantika, vendar se selijo brez meja. Zdi se, da jih je danes v osrednjem Jadranu več, kot so mislili pred dvajsetimi ali tridesetimi leti. Pojavijo se lahko v tem letnem času, čeprav se le redko približajo obali. Morski psi prihajajo sem po hrano," je dodal Onofri.

"Morski psi niso strašljivi, ampak ko se pojavi eden, dva, trije, ljudje začnejo paničariti, ampak v morju so še hujše stvari," pojasni strokovnjak in svetuje: "V primeru srečanja z morskim psom je najbolje, da se jih ne dotikate in se preprosto umaknete, ker ne napadajo ljudi brez razloga," je sklenil Onofri.