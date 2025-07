Michael Jordan z jahto za 115 milijonov v Dubrovniku in Tivatu

V Porto Montenegro v Tivatu, največjo marino za luksuzne plovila na črnogorski obali, je s svojo jahto priplul Michael Jordan, šestkratni prvak lige NBA s Chicago Bulls. Pred tem so ga opazili že na Hrvaškem, na Sardiniji in v Benetkah.

Za jahto M'Brace naj bi Jordan plačal 115 milijonov ameriških dolarjev (97 milijonov evrov). Leta 2022 jo je kupil od britanskega milijarderja Lloyda Dorfmana. Jahta je letnik 2018, prihaja pa iz nemškega Bremna, kjer so jo sestavili v podjetju Abeking & Rasmussen.

Letno vzdrževanje naj bi stalo kar deset milijonov evrov. Na barki lahko v šestih prostranih kabinah spi od 12 do 14 gostov.

Pred dnevi je bil Jordan z družino v Dubrovniku:

Michael Jordan visits Croatia again: his yacht docked in Croatia, near the town of Skradin in the Krka river estuary pic.twitter.com/uZmhzyHJ0T