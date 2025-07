"Lani ob tem času je bilo skoraj vse polno. Zdaj? Imamo med 50 in 60 odstotkov zasedenosti, in to v najboljšem primeru. Tako hoteli kot zasebne nastanitve so daleč pod zmogljivostmi," je za črnogorski časnik Pobjeda prejšnji teden dejal predsednik črnogorskega združenja hotelirjev Nikola Pejović.

Kaj so ključni problemi?

Eden od ključnih problemov so po njegovih besedah nezanesljiv letalski promet ter vojni konflikti in strah pred terorističnimi grožnjami.

"Veliko letov se odpoveduje. Ljudje se bojijo. Zaradi enega samega incidenta odpovejo celoten let, hotel pa ostane brez gostov," je dejal Pejović.

O trenutnem stanju po njegovih besedah najbolje priča največji hotelski kompleks v Budvi Slovenska plaža. "Trenutno ima 700 gostov na tri tisoč postelj. To je več kot alarmantno," je opozoril.

Zanašali so se na goste iz regije, a letos tudi to ne deluje

Črna gora se je po njegovih besedah vedno zanašala na goste iz regije, vendar letos tudi to ne deluje. Gostov iz Bosne in Hercegovine je malo, iz Srbije pa jih je bilo v prvi polovici leta več kot lani, a so "julijske luknje ogromne".

Na težave črnogorskega turizma je že sredi junija opozorila tudi direktorica prodaje najdobičkonosnejše hotelske skupine v državi Montehos Marija Rakčević-Bećirović.

Za portal televizije Al Jazeera Balkans je takrat kot najbolj skrb vzbujajoče izpostavila slabe ceste in slabo letalsko povezanost. Obenem je opozorila, da se turisti soočajo tudi z dotrajanimi kanalizacijskimi sistemi in pogostimi prekinitvami v oskrbi z vodo in elektriko.

Črno goro je po podatkih državnega statističnega urada Monstat lani obiskalo 2,6 milijona turistov. Skupno so ustvarili 15,6 milijona nočitev, pri čemer so tuji turisti predstavljali 96,1 odstotka vseh nočitev. Največ nočitev med tujci so ustvarili gosti iz Srbije (23,5 odstotka), Rusije (18,3 odstotka), BiH (8,4 odstotka), Turčije (4,9 odstotka), Nemčije (4,7 odstotka), Ukrajine (4,3 odstotka) in Združenega kraljestva (3,8 odstotka).