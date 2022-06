Raj za Slovence? Slovenska plaža, mačke, zabava in evri. #foto #video

Črna gora je dih jemajoča turistična destinacija, ki je z odlično povezavo, predvsem pa dobro ponudbo na vseh segmentih in za vse generacije med Slovenci zelo priljubljena turistična destinacija. Vrhunska lokalna kulinarika, neokrnjena narava, bogata zgodovina in divja zabava predstavljajo le peščico zanimivosti, ki jih ponuja ta čudovita balkanska država. Turistično sezono krojijo gosti iz vseh koncev sveta in Slovenci po besedah domačinov veljamo za prijetne. Številni so navdušeni nad najdaljšo Slovensko plažo, ki sicer nima nobene povezave s Slovenijo, Črna gora pa je tudi "meka" za ljubitelje mačk. Te srečaš za vsakim vogalom, pred vsakim pragom in so, kot pravijo domačini, tradicija in živi suvenir. Slovencem za dopust v Črni gori ni treba izmenjati denarja, saj že od leta 2002 poslujejo z evri. Država sicer ni v Evropski uniji, je pa v Natu, kar si Črnogorci štejejo v veliko prednost. Turistično se zelo razvija, to dokazujejo številni novo grajeni objekti. Tako kot drugod po svetu sta tudi pri njih turizem nekoliko okrnila koronavirus in vojna v Ukrajini. So ena redkih držav, kjer so zatočišče našli tako Ukrajinci kot Rusi.

Z letalsko družbo Air Montenegro, ki ima čez poletje neposredno povezavo s Tivatom, vas od te čudovite turistične destinacije loči le uro leta iz Ljubljane. Iz Ljubljane v Tivat leti trikrat na teden.

"Evro neuro"

"Evro neuro, daj mi možnost refinanciranja", je leta 2012 na pesmi Evrovizije zapel črnogorski predstavnik Rambo Amadeus. Črna gora namreč že od leta 2002 posluje z evrom, in sicer brez sklenjenega ustreznega sporazuma z evropsko skupnostjo. Gre za ravnanje, ki je posledica predhodne prakse. Pred uvedbo evrske gotovine se je na tem območju uporabljala nemška marka, in če se bo Črna gora priključila evrskemu območju, bo morala izpolniti vse zahtevane konvergenčne kriterije. Za slovenske turiste je to prednost, saj nam za poletni oddih ni treba razmišljati o menjavi denarja in se ukvarjati s preračunavanjem. Črna gora pa je tudi v pristopnih pogajanjih za polnopravno članstvo v EU.

Članica Nata

Leta 2017 je kot 29. po vrsti postala polnopravna članica Nata. To si štejejo kot veliko prednost, predvsem zdaj v času vojne v Ukrajini. Država je posledično varna, kar so prepoznali tudi številni Ukrajinci in Rusi, ki so tukaj poiskali svoje zatočišče. V Črno goro vstopijo brez vizuma in tam ostanejo 30 dni. Šele potem potrebujejo dovoljenje za prebivanje.

Črna gora se je sicer pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino in s tem nadaljevala politiko skladnosti s politiko EU. Čeprav smo pred kratkim poročali, da so številni ruski oligarhi svoje luksuzne jahte parkirali v črnogorski luksuzni marini Porto Montenegro oziroma v pristanišču mesta Tivat, jih je po uvedbi sankcij opaziti vse manj, so povedali tamkajšnji prebivalci.

Čari Slovenske plaže v Budvi

Na poti iz Tivata do Budve se ob prihodu v Budvo odpre širok pogled na najdaljšo plažo, imenovano Slovenska plaža, in najlepšo plažo, imenovano Jaz. Kot nam je pojasnila sodelavka mediteranskega čezmejnega projekta nacionalne turistične organizacije Črne gore Vesna Šćepanović, ki je te dni gostila novinarje iz Slovenije, ime plaže ni povezano s Slovenijo, temveč s Češko in Slovaško.

Čare slovenske plaže so namreč prvi odkrili češki in slovaški turisti, in sicer v obdobju med obema vojnama, ko so na tej plaži dopustovali iz leta v leto. Slovaki, ki sebe imenujejo Slovenci in za pridevnik uporabljajo "slovensko", so leta 1984 tukaj zgradili kompleks, ki velja za enega najstarejših in najbolj obiskanih v Budvi. Zanimiv je predvsem za družine in ima deset mediteranskih vil, obdanih z mediteranskim rastlinjem. Tako plaža kot kompleks sta torej ime dobila po prvih turistih.

V starem delu Budve stoji šest manjših cerkva. Foto: Ksenija Mlinar

Kompleks na Slovenski plaži je obdan z mediteranskimi rastlinami. Foto: Ksenija Mlinar

Izjemnega turističnega pomena je tudi plaža Jaz. Vodilni svetovni turistični vodič Lonely Planet jo je uvrstil med deset najlepših evropskih plaž. Velja za letovišče glamurja, luksuza in sijaja, kjer vsako leto prirejajo festival Sea Dance. Leta 2008 so na njej nastopili Rolling Stonesi, leta 2010 pa Madonna.

Budva – mesto zabave

Budva je kraljica zabave na Mediteranu z najprestižnejšimi evropskimi diskotekami. Med bolj znanimi je Top Hill, ki je bila leta 2012 razglašena za najboljši nočni klub na svetu. Nedaleč stran so tudi diskoteka Trokadero, Opera, Sparta in Ambiente. Za turiste, ki obožujejo rock glasbo in zvoke Harley Davidsona, priporočajo Beer&Bike Club, na ulicah starega dela mesta pa lahko prisluhnete džezu, soulu, hausu in latino glasbi. Mesto ponuja tudi zabavo v številnih kazinojih, če radi prisluhnete zvokom domače glasbe, pa lahko greste v katero od avtentičnih konob.

Budva zvečer Foto: Ksenija Mlinar

Na spodnjem videoposnetku lahko vidite kotorsko klapo Castel Nuovo, lokalnega kitarista in pevca na enem od vrtov v kompleksu na Slovenski plaži in pevca v centru Budve.

Otok sveti Štefan – elitno mesto, kjer se je poročil Novak Đoković

Otok sveti Štefan je Budvo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja uvrstil v sam vrh najprestižnejših svetovnih destinacij in velja za eno najbolj ekskluzivnih destinacij na Mediteranu. Zgrajen je bil v 15. stoletju za obrambo piratov, potem je služil ribičem, kasneje pa so ga spremenili v letovišče z luksuznimi hoteli in apartmaji. Na tem mestu so dopustovali številni slavni ljudje, med njimi Josip Broz Tito, Vaclav Havel, angleška princesa Margareta, Sofija Loren, Claudia Schiffer in drugi. Svetovno znani srbski igralec tenisa Novak Đoković ga je izbral za svojo poroko. Po besedah turističnih vodnikov je za dan poroke odkupil celoten otok, vsota, ki jo je namenil za ta luksuz, pa ni znana.

Če je otok še do nedavnega gostil slavne goste z vsega sveta, pa trenutno na njem ni nikogar, niti nekdanjih prebivalcev. Vrata na otok so zaradi spora med lastnikom otoka in oblastjo za zdaj zaprta.

Na otok Sveti Štefan trenutno ni mogoče priti. Foto: Ksenija Mlinar

Kotor – mesto, kjer je mačka "sveta" žival

Najbolj pisan je Kotorski ali Kotorsko-risanski zaliv. Vzdolž obale so pod planinskimi vrhovi eden za drugim nanizani Kotor, Risan, Perast, Prčanj, Stoliv, Morinj, Orahovac in številna druga obalna mesteca, ki ohranjajo avtentičnost in so uvrščena na Unescov seznam kulturne dediščine.

V Bokokotorskem zalivu, obdanem s planino Lovćen, kjer stoji mavzolej, v katerem je pokopan najpomembnejši črnogorski pesnik, filozof in vladika Petar Petrović Njegoš, parkom Vrmac in morjem se nahaja Kotor. Staro mestno jedro velja za eno najbolj ohranjenih srednjeveških urbanih celin na Sredozemlju. Obdajajo ga utrdbe, zgrajene v beneškem obdobju, med katerimi velja omeniti katedralo svetega Tripuna, ki je bila zgrajena v 12. stoletju na ostankih cerkve iz 9. stoletja, in cerkev svetega Luke, ena od petih ohranjenih stavb, zgrajenih v romantičnem stilu. Nad starim mestnim jedrom na 280 metrih nadmorske višine pa se vzpenja trdnjava svetega Ivana.

Različne vrste oliv na tržnici v Kotorju. Foto: Ksenija Mlinar

V Kotorju in preostalih obalnih mestih Črne gore turista na vsakem koraku pozdravi kakšen maček. "Mačke so pri nas kot nekakšne 'svete' živali, so tradicija, živi suvenir. Vsi jih hranimo, so sterilizirane in jih lahko opazimo skoraj pred vsakim pragom in na vsaki ulici. V Kotorju imamo tudi muzej mačk in smo ena redkih držav v Evropi s takšnim muzejem," je povedala turistična vodnica iz Turstične organizacije Kotor Dolores Bonic Fabian.

V Črni gori, predvsem v Kotorju, lahko mačko srečaš na vsakem koraku. Nekatere so prijazne in ljubke, druge lenobne, nekatere pa te jezno pogledajo in so prave gospodarice. Foto: Ksenija Mlinar

V muzeju je poleg živih mačk zbranih tisoč in pol različnih razglednic, predhodnic razglednic, medalj, raznih revij, stripov, knjig iz sedemnajstega stoletja, katerih glavni motiv je mačka.

Luksuz in mir v baročnem Perastu

Po besedah turistične vodičke Bonic Fabian je Perast najbolj slikovito in najlepše mestece v Boki Kotorski. Konec 17. stoletja in začetek 18. je to mesto imelo floto z več kot 200 ladjami. Posledično je tukaj živela trgovina, ki je v kraj prinesla duh baroka, ki ga je opaziti na tamkajšnjih zgradbah.

Mestece Perast Foto: Ksenija Mlinar

Na tem območju sta tudi dva otoka. Na otoku svetega Jurija stoji benediktinski samostan iz devetega stoletja, na drugem umetno narejenem otoku pa cerkev Gospe od Škrpjela – kar pomeni, da je otok nastal z nasipanjem kamenja in ostankov starih ladij, ki so se potopile okoli majhne stene.

Gospa od Škrpjela Foto: Ksenija Mlinar Sveti Jurij Foto: Ksenija Mlinar

Herceg Novi – mesto sonca

Kot je v svoji pesmi zapisal Nobelov nagrajenec in pesnik Ivo Andrić, je Herceg Novi mesto večnega zelenja, sonca, pa tudi značilnih skalinad oziroma stopnic. Leži v zaledju 1.850 metrov visokih planin Orjen. Hercegnovska riviera se razprostira na območju 15 kilometrov in je zaradi zdravilnega blata in mineralne vode v Igalu razglašena za klimatsko zdravilišče.

Skozenj je nekdaj potekala železnica, mesto pa je znano tudi po mimozah, cvetovih rumene barve, v čast katerih vsako leto februarja priredijo praznik mimoze. Velja tudi za kulturno mesto s številnimi kulturnimi, glasbenimi in filmskimi festivali, kot so Zimski salon, Sunčane skale in Film festival. Sicer pa je Herceg Novi upravičeno mesto sonca, saj ima približno 200 sončnih dni na leto, julija in avgusta pa imajo dnevi do 11 sončnih ur.

Mesto je znano tudi po mimozah, rastlini z močnimi rumenimi cvetovi z izrazitim vonjem. Foto: Ksenija Mlinar

Bjelila – ribiško mestece z vrhunsko lokalno kulinariko

Bjelila je eno izmed naselij na severni obali polotoka Luštica v Boki Kotorski s pogledom na Tivat, Lastvo, Hercegnovsko riviero ter gore Lovćen in Orjen.

Je majhna in mirna ribiška vasica s specifično mikroklimo in veliko prisotnostjo sladke vode v morju, ki priteče iz številnih izvirov in rek. Morje okoli Bjelile po raziskavah Inštituta za biologijo morja Kotor velja za najčistejše morje na celotni črnogorski obali.

Pri tradicionalni kulinariki velja izpostaviti sušeno tuno, raznovrstne ribje jedi, pršut, olive, vino in sir. (Na desni strani je sušena tuna.) Foto: Ksenija Mlinar

V Bjelili stoji približno dvajset obnovljenih kamnitih hiš, kjer živi več kot dvajset družin, v poletnih mesecih pa število prebivalcev naraste na več kot tristo.

Luštica Bay - umetno zgrajeno naselje s turističnimi hišami in apartmaji za najem

Luštica je polotok na južnem Jadranskem morju, ki leži ob vhodu v Bokokotorski zaliv. Polotok ima površino 47 kvadratnih metrov in je dolg 13 kilometrov. Najvišja točka polotoka je vrh Obosnik, ima 35 kilometorv obale, kar predstavlja 12 odstotkov črnogorske obale in je razdeljen med črnogorski občini Herceg Novi in ​​Tivat.

Polotok Luštica je glavna izletniška destinacija za turiste v Herceg Novem. Ima najboljše plaže in letovišča vključno z Žanjicami, Mirištem, Arzo in Dobrečem. V bližini letališča Tivat je območje, kjer je bilo izvedenih več projektov, vključno z igrišči za golf. Prestižen kompleks, zgrajen v kamnolomu, je nastal v osmih letih in ga bodo v prihodnosti še bistveno razširili. Največje turistično središče so Krašići s številnimi hišami in apartmaji za najem. Luštica Development, hčerinska družba švicarskega Orascom Development Holdinga (ODH), je bila ustanovljena leta 2008 kot skupno podjetje ODH in vlade Črne gore.

"Zavezani smo k vračanju skupnosti in spodbujanju trajnostnih pozitivnih sprememb. Ker verjamemo v moč skupnih prizadevanj, sodelujemo s skupnostmi, ki služijo izobraževalnemu, kulturnemu, okoljskemu in športnemu sektorju, hkrati pa nenehno iščemo druga področja, ki potrebujejo naše aktivno partnerstvo," je povedala Kristina Škanata, predstavnica za marketing in odnose z javnostjo.

Majhna populacija na tem območju prebiva vse leto, veliko pa le v poletnih mesecih, je še povedala in dodala, da je med poletnimi prebivalci 47 različnih narodnosti. Prednjačijo turisti iz regije, pretežno Srbije, tik za njimi pa so Rusi in Ukrajinci. Osupljivi razgledi in pokrajina, čisto morje, topla poletja in relativna izoliranost naredijo Luštico privlačno turistično destinacijo.

Skadarsko jezero – preproga lokvanjev

Skadarsko jezero s površino 369,7 kvadratnega kilometra, 168 kilometri obale in s 50 otoki predstavlja največje jezero v Črni gori in na Balkanskem polotoku. Dve tretjini jezera s središčem v mestu Virpazar pripada Črni gori, ena tretjina s središčem Skadar pa Albaniji. Od Vranjine do Skadra je jezero dolgo 40 kilometrov, globina od 4 do 6 metrov, proti zahodnemu hribu pa je še bistveno večja. Naraslost vode se spreminja glede na letni čas in prejema vodo iz številnih rek. Prek reke Bojane je povezano z Jadranskim morjem.

Čista voda in ohranjen ambient sta omogočila razvoj izjemno bogatega ekosistema. To je edini habitat pelikanov v južni Evropi, sicer pa v jezeru plavajo krapi, na jezeru pa preproga lokvanjev.

Dežela trte in vina

Hribovje v okolici Skadarskega jezera je tudi edinstveno vinogradniško področje v Črni gori. V Godinju, naselju, ki spada pod občino Bar, stoji pristno lokalno vinarstvo Garnet.

Gre za manjši tradicionalni proizvodni obrat, ki se nahaja v osrčju najbolj znane črnogorske vinske regije, ki je tudi del Narodnega parka Skadarsko jezero. "Kamnita hiša, v kateri obdelujemo in hranimo naša vina, je stara vsaj pet stoletij, obdana s podobnimi stilskimi in starostnimi hišami, ki tvorijo edinstveno naselje, ki ga je država Črna gora označila za dediščino, zgodovinski zaselek Godinje," je povedal lastnik vinarstva Miško Leković, ki je vinograde nasledil od svojega pradedka. Letno pridela tri tisoč litrov vina.

Miško Leković nadaljuje tradicijo svojega pradedka. Foto: Ksenija Mlinar

Tradicionalno vino tega območja je vranac, avtohtona črnogorska vinska sorta. Tej trti ugaja neizprosno podnebje, takšno, kot je na planoti Crmnica v Črni gori, med Skadarskim jezerom in Jadranom.

"Halal" in oljke v mestu Bar

Mesto Bar je posebej znano po mešanju treh različnih verskih kultur. Na istem območju je namreč najti pravoslavne hrame, katoliške cerkve in islamske mošeje. Štiri kilometre od središča mesta Bar se nahaja Stari Bar, obkrožen z obzidji iz 11. in 12. stoletja, z ozkimi ulicami, ki spominjajo na tipična turška mesta. V samem središču stoji Hotel Stara Čaršija, nekakšen islamski halal, namenjen vsem turistom, ki želijo užiti barvitost islamske kulture. V hotelu ne strežejo alkohola in prav tako ne svinjine. Kot so povedali, to gostom ne predstavlja težav, razen arabskih turistov imajo namreč številne goste iz Nemčije, Nizozemske in Skandinavije.

Predmestje Bara je rezervirano za številne vinograde in oljčnike. Nedaleč stran od mesta v Stari maslini raste prek sto tisoč oljk, med katerimi je tudi najstarejša, ki šteje več kot dva tisoč let. Imenitno drevo ne le da bogato rodi sadove, iz katerih se proizvede najbolj kakovostno olje, temveč izpolnjuje tudi želje. Vsak, ki želi, da se mu želja izpolni, mora trikrat okoli nje.

Dva tisoč let stara oljka, ki izpolni eno željo. Foto: Ksenija Mlinar

V bližini Stare masline je tudi Bartula Olive Garden Camp, kjer ponujajo domačo hrano, spanje v glamping hiškah, posebej zanimiva pa je za goste hiška, v celoti izdelana iz debla oljke, idealna za romantičen dopust v čisti, neokrnjeni naravi.

Leto upanja

Po dveh za turizem težkih letih se tudi črnogorski turizem znova postavlja na noge in turistični ponudniki upajo na boljše leto. "Za zdaj kaže dobro," pravijo in povedo, da je tako kot drugod tudi tukaj vojna v Ukrajini vplivala na turizem. Kot so pojasnili, so turistične kapacitete to leto zapolnjene v enaki meri kot leta 2019, torej pred epidemijo, v prihodnje pa pričakujejo še več turistov in povpraševanja. Nedvomno bodo uspeli, saj je njihova ponudba vse bogatejša in skuša zadovoljiti prav vse vrste turistov.

