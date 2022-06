Rusko zatočišče na Jadranu: "Prihajajo cele pisarne, skupine po 200, 300 ljudi."

Kmalu po tem, ko je Rusija začela invazijo na Ukrajino, je na vrata doma nekdanje opozicijske aktivistke Elene Zaslavske v središču Moskve potrkala policija in ji dala jasno sporočilo.

V nekaj dneh so pripravili kovčke in se odpravili v Črno goro, majhno balkansko državo, ki je po poročanju Reutersa postala zatočišče na tisoče Rusov, ki bežijo pred sankcijami, služenjem vojaškega roka ali političnim zatiranjem.

"Pod zdajšnjo vlado nismo mogli ostati v Rusiji, ker je bilo vse, kar se tam dogaja, nezdružljivo z našimi pogledi," je dejala Zaslavska.

Naselili so se v Lastvi Grbaljski, vasici ob Jadranskem morju, kjer ljudje živijo mirno in imajo prijetno podnebje.

Drugi Rus, ki mu je Črna gora po invaziji postala stalni dom, je Marat Gelman, ugledni galerist in odkrit Putinov kritik.

Gelman je dejal, da so med Rusi, ki so iskali zatočišče v Črni gori, bogati poslovneži in njihove družine, pa tudi mladi ruski vojaki, ki so pobegnili, da bi se izognili napotitvi na fronto v Ukrajini.

"Starši s svojim zadnjim denarjem kupijo otrokom vozovnice za Črno goro in si tukaj najamejo nastanitev, da ne bi končali v tej vojni," je dejal Gelman.

Odnos z Rusijo se je poslabšal, ko se je Črna gora odločila za vstop v Nato

Črna gora, kjer živi le 620 tisoč ljudi, je imela tesne vezi z Rusijo. Poslabšale so se, ko se je Črna gora odločila za vstop v Nato kljub Putinovim opozorilom, da bi njen pristop k zahodnemu zavezništvu povzročil "maščevanje".

Črna gora je leta 2016 obtožila ruske obveščevalne uradnike in srbske nacionaliste, da poskušajo strmoglaviti njihovo prozahodno vodstvo, kar je Moskva zavrnila kot absurdno.

Aprila se je pridružila sankcijam EU proti Moskvi, vključno s prepovedjo ruskih letalskih prevoznikov v njenem zračnem prostoru in tudi ruskih državnih medijev.

Država pa ostaja priljubljena destinacija za Ruse, ki želijo pobegniti, saj lahko v Črno goro vstopijo brez vizuma in tam ostanejo 30 dni. Šele potem potrebujejo dovoljenje za prebivanje.

Po podatkih vlade imajo Rusi v Črni gori v lasti približno 19 tisoč nepremičnin. Leta 2019 so ruske naložbe v tej državi predstavljale več kot četrtino njenega BDP.

V Črno goro se ne selijo samo Rusi, ampak tudi njihova podjetja

Artec3D, proizvajalec 3D-skenerjev s sedežem v Luksemburgu, je nedavno preselil svojo hčerinsko družbo za raziskave in razvoj iz Moskve v stavbo s pogledom na morje v letovišču Utjeha.

Lastnik Artjom Jukhin je povedal, da je 50 zaposlenih in njihovih družin sprejelo ponudbo za selitev iz Moskve v Črno goro. Njegovo podjetje je že prej iskalo novo lokacijo v Evropi, a jih je vojna, kot pravi, prisilila v to hitreje.

Na tisoče Rusov je prišlo tudi v Srbijo. Po podatkih Državne agencije za poslovne registre je Srbija samo od 24. februarja do 5. maja registrirala okoli 480 samostojnih podjetnikov in več kot 190 podjetij iz Rusije.

"Prihajajo cele pisarne, skupine po 200 in 300 ljudi," je povedal 45-letni Mikhail Lukjančenko, programski inženir in programer iz Rostova v Rusiji.

"Hočem domov, želim živeti doma, a glede na to, kako se stvari razvijajo, zdaj ne morem živeti tam," je sklenil.