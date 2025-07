V nastanitvenih obratih so junija beležili 794.737 prihodov turistov, kar je 17,2 odstotka več kot junija lani. Ustvarili so 1,97 milijona prenočitev, kar pomeni 19,5-odstotno rast. Število prenočitev je bilo po podatkih statistikov skoraj tolikšno kot v najuspešnejšem juniju 2022. Največ jih je bilo v Ljubljani, Piranu in na Bledu.

Domači turisti so prispevali 23 odstotkov vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo nekoliko manj kot 156 tisoč ali šest odstotkov več kot junija lani, prenočitev pa skoraj 447 tisoč in prav tako šest odstotkov več, so sporočili s statističnega urada.

Največkrat so prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran. Skoraj četrtino vseh prenočitev so ustvarili v starostni skupini 65 let ali več.

Prihodov tujih turistov je bilo 639 tisoč, petino več kot lani, prenočitev pa nekaj več kot 1,5 milijona ali četrtino več kot v lanskem juniju.

Ponovno so bile najbolj obiskane občine Ljubljana, Piran in Bled

Tuji turisti so prispevali 77 odstotkov vseh prenočitev v juniju. Ponovno so bile najbolj obiskane občine Ljubljana, Piran in Bled. Skupno je bilo v teh občinah 39 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov. Največ njihovih prenočitev je bilo v starostni skupini od 55 do 64 let.

Več kot petino vseh tujih prenočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, 46 odstotkov več kot junija lani. Največkrat so prenočili v občinah Bovec, Radovljica in Piran. Najbolje zastopana starostna skupina je bila od 55 do 64 let, ta je ustvarila 22 odstotkov vseh njihovih prenočitev.

Na drugem mestu so bili z nekaj več kot 127 tisoč prenočitvami oz. 28 odstotki več kot lani turisti iz Avstrije. Skupno so ustvarili osem odstotkov tujih prenočitev, skoraj tretjino v občini Piran, sledili sta Ljubljana in Izola.

Skupno je bilo junija največ turističnih prenočitev v gorskih občinah

Turisti iz Češke so prispevali šest odstotkov vseh prenočitev v juniju. Največkrat so prenočili v občinah Piran, Bohinj in Kranjska Gora. Sledili so turisti iz Nizozemske, Poljske in Italije.

Skupno je bilo junija največ turističnih prenočitev v gorskih občinah (35 odstotkov vseh). Sledile so obmorske (20 odstotkov) in zdraviliške ter Ljubljana (v vsaki vrsti občin po 15 odstotkov vseh).

V primerjavi z letom prej so statistiki največjo rast turistov prav tako zaznali v gorskih občinah. Število prenočitev se je povečalo za 28 odstotkov.

Najdlje so turisti ostali v zdraviliščih

Med omenjenimi turističnimi vrstami občin so imele najdaljšo povprečno dobo bivanja zdraviliške občine, znašala je 3,4 prenočitve. Sledile so obmorske (3,1 prenočitve) in gorske občine (2,4 prenočitve), najkrajša doba pa je bila v Ljubljani (2,1 prenočitve).

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih, 760 tisoč oz. 39 odstotkov vseh, sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (24 odstotkov) ter kampi (19 odstotkov).

V primerjavi z letom prej se je med omenjenimi vrstami turističnih nastanitev število prenočitev najbolj povečalo v kampih, in sicer za 40 odstotkov. V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bila rast 21-odstotna, v hotelih pa 13-odstotna.

Nemci, Italijani in Avstrijci

V prvih šestih mesecih je bilo skupno 2,8 milijona prihodov turistov, kar je 8,4 odstotka več kot v istem obdobju lani. Ustvarili so 6,9 milijona prenočitev, kar je 7,7 odstotka več. Tuji turisti so ustvarili 71 odstotkov vseh prenočitev - največ tisti iz Nemčije, sledili so gostje iz Italije in Avstrije.

Domači turisti so prispevali nekaj več kot dva milijona prenočitev, kar je bilo za odstotek več kot v istem obdobju lani, tuji pa 4,9 milijona prenočitev ali 11 odstotkov več.