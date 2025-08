Na območju ene od gospodarskih družb v Volčji Dragi v Občini Renče - Vogrsko se je v sredo popoldne v delovni nesreči smrtno ponesrečil 48-letni delavec, državljan Severne Makedonije. Med izvajanjem del na strehi hale podjetja je padel z višine približno osem metrov in pozneje umrl zaradi poškodb, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Po prvih zbranih ugotovitvah so delavci ene od gospodarskih družb iz Slovenije menjali kritino hale podjetja, okoli 16.30 pa je delavec iz še neznanega vzroka padel skozi odprtino, ki je nastala po odvijačenju pritrdilnih profilov membrane.

Poškodovanca oživljali, a je umrl zaradi poškodb

Padel je z višine približno osem metrov na betonska tla v notranjosti skladiščne hale. Sodelavci so 48-letniku, ki je po padcu še kazal znake življenja, nudili prvo pomoč in nemudoma poklicali reševalce. Ti so poškodovanega oživljali, a je ta umrl zaradi poškodb. Na kraj so bili napoteni tudi policisti in kriminalisti. Za ugotavljanje natančnega vzroka smrti so odredili sanitarno obdukcijo.

Policija je o okoliščinah nesreče obvestila tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Ogled kraja delovne nesreče je opravil tudi pristojni delovni inšpektor.

Novogoriški kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin delovne nesreče s smrtnim izidom v smeri suma kaznivega dejanja povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti, so še pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica.