Nekoč neznana cesta, ki je danes prekomerno oblegana instagramabilna točka

Pred desetletjem je razvojna dobrodelna organizacija North Highland Initiative – ustanovljena še pod takratnim princem Charlesom – krožno cesto na severu Škotske preimenovala v North Coast 500, ki se začne in konča v mestu Inverness, in tako začela promovirati vožnjo po nekdaj med turisti še dokaj neznani cesti. Kar je bilo sprva videti kot slaba promocija za ta skrajno severni predel Škotske, je danes priljubljena turistična točka, polna avtodomov in instagramabilnih predelov, ki po mnenju potovalnih strokovnjakov pretirano privablja ljudi z vsega sveta in tamkajšnjim prebivalcem povzroča več škode kot koristi.

Več kot očitno pa je bila po mnenju mnogih promocijska poteza ceste North Coast 500 (NC 500) celo preveč uspešna. 830-kilometrska proga (516 milj), ki se začne in konča v mestu Inverness, je zahvaljujoč alkimiji trženja in družbenih medijev postala destinacija, ki se ji ni moč upreti, ter prava instagramabilna romarska cesta za ljudi z vsega sveta, je poročal CNN travel. Prav prekomeren turizem pa je preobremenil zmožnosti starajoče se in premalo poseljene regije ter njenih cest, da bi se spopadle s trumami romarjev.

Kylesku Bridge, most na cesti NC500 Foto: Guliverimage

Prekomerni turizem ceste po mnenju strokovnjakov "vztrajno spreminja kulturo regije"

Nekateri domačini so tako zaradi velikega števila turistov in njihovih slabih navad začeli izgubljati potrpljenje: veliko število avtodomov, ki se vozijo v vrsti drug za drugim, pečenje na žarih za enkratno uporabo na obmorskih travnikih, prostor ob cesti pa se je spremenil v stranišča na prostem. Desetletje po predstavitvi ceste NC500 ta danes velja za učbeniški primer pretiranega turizma, je zapisal CNN. Konec lanskega leta je Fodor's Travel dodal NC500 na svoj seznam destinacij za leto 2025, za katere priporočajo, da se jim izogibate, z utemeljitvijo, da je zaradi priljubljenosti pot postala grožnja naravnemu okolju in "nadlega" za obcestne skupnosti. Prav tako potovalni strokovnjaki menijo celo, da je vpliv prekomernega turizma, ki ga povzroča NC500, zdaj tako hud, da ta "vztrajno spreminja kulturo regije".

Foto: Guliverimage

Kot sta povedala tamkajšnja domačina in lastnika prenočišč z zajtrkom Richard in Jane Alcorn, ki sta se v kraj Thurso na skrajnem severu Škotske preselila pred sedmimi leti z namenom, da bi odprla prenočišče z zajtrkom, je bila bližina ceste NC500 eden od razlogov, zakaj sta izbrala to lokacijo. Zdaj pa so se razmere, predvsem po covidnem zaprtju, povsem spremenile. Če je sprva veljala ideja, da bi turisti v ta del prišli z avtomobili in bivali v lokalnih nastanitvah, kupovali v lokalnih restavracijah in uporabljali lokalne objekte, se je to po drugem pandemičnem zaprtju spremenilo. Povedala sta, da si danes turisti prizadevajo imeti čim bolj brezplačne počitnice: z avtodomi parkirajo na odstavnih pasovih in pod okni hiš, nato pa se pritožujejo, ko jih domačini poprosijo, naj se odpravijo naprej, in jim povedo, da jim tam ni dovoljeno parkirati.

Začeli so popisovati slabo vedenje turistov

Tudi na Facebooku se je na različnih straneh pojavila kronologija slabega vedenja turistov, vedno več pa je bilo tudi negativnih odzivov. Začeli so se stopnjevati tudi pomisleki o prenosu lastništva oziroma blagovne znamke NC500 iz kraljevega pokroviteljstva v zasebno lastništvo: od leta 2018 je podjetje North Coast 500 Ltd pod nadzorom Andersa Holcha Povlsena, danskega milijarderja in največjega škotskega posestnika.

Ni pa vse tako negativno, kar potrdi tudi Lisa MacLeod, lastnica Old School's, ki je za CNN delila svoje misli o vplivu NC500 na turizem ter njegovo povezavo s stroški in koristmi. "Očitno ima tudi negativne plati, a na splošno vsi ti ljudje vidijo ta najbolj neverjeten del sveta, za katerega verjetno sicer ne bi vedeli," je povedala in dodala, da ima cesta dober vpliv na sezonski posel, medtem ko je nemogoče pričakovati, da bo ta rešila večje težave, kot je izseljevanje mlajšega prebivalstva, zaradi priložnosti, ki se jim ponudijo drugje.

"Večina ljudi, ki živijo tukaj, dela bodisi na morju v naftni industriji bodisi na ribogojnicah, ki privabljajo veliko mladih družin," je dejala MacLeod. "Hoteli in prenočišča z zajtrkom niso ravno tisto, kar prinaša denar," je še povedala.

Cesta North Coast 500 (NC500) Foto: Wikipedia/Thincat

Težko je določiti natančen vpliv, ki ga ima NC500 na gospodarstvo, a večina analitikov se strinja, da je pot pripomogla k povečanju števila obiskovalcev v širši regiji Highland (kot kažejo podatki lokalnega okolja, se je število povečalo s 5,1 milijona leta 2012 na 8,4 milijona leta 2023).

Nacionalna turistična organizacija (VisitScotland) pa pravi, da je NC500 zagotovo povečal mednarodno prepoznavnost regije in privabil dodatne obiskovalce v korist lokalnega gospodarstva.

Skeptiki niso prepričani, da je mogoče težave odpraviti brez zmanjšanja števila obiskovalcev

"Globalna pozornost, ki jo je prinesla ta cesta (NC500), je ustvarila nekaj izzivov in vemo, da je treba najti ravnovesje med koristmi, ki jih prinaša turizem, in zagotavljanjem, da se skupnost počuti udobno in je sposobna sprejemati obiskovalce," je dejal tiskovni predstavnik organizacije in pri tem poudaril prizadevanja organizacije za širjenje turizma čez celo leto, spodbujanje daljšega bivanja in zapolnjevanje infrastrukturnih vrzeli, ki jih je razkrilo povečano število turistov na tem območju.

Čeprav je turistična organizacija od leta 2018 vložila veliko kapitala v regijo z namenom razvoja infrastrukture za podeželski turizem ter drugih projektov, povezanih z NC500, kot so parkiranje, javna stranišča in objekti za avtodome, pa to še vedno ni prepričalo nekaterih skeptikov, da je mogoče težave, ki se pojavijo na poti (na območju ceste NC500), odpraviti oziroma ublažiti brez zmanjšanja števila obiskovalcev.

Preberite še: