Zakaj hrvaški hotelirji izgubljajo boj s konkurenco v Sredozemlju?

Stroški dela in hrane v hotelih na Hrvaškem rastejo dvakrat hitreje od konkurenčnih sredozemskih držav. Analiza, ki jo je pripravilo Hrvaško združenje za turizem, razkriva skrb vzbujajoč trend za hrvaške hotelirje, ki resno ogroža njihovo konkurenčnost, investicijski potencial in dobičkonosnost sektorja.

Primerjalna analiza krovnega združenja največjih turističnih podjetij in turističnih združenj na Hrvaškem temelji na podatkih evropskega statističnega urada Eurostat. Poleg Hrvaške zajema še Francijo, Grčijo, Ciper, Italijo, Malto, Španijo, Slovenijo in Portugalsko.

Cene hotelskih namestitev na Hrvaškem so se v prvih šestih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale za 4,6 odstotka, kar sicer sledi cenovnim trendom med sredozemskimi konkurenti iz EU, vendar so se ključni stroški, kot sta delo in hrana, hitreje in višje zvišali hrvaškim hotelirjem, kažejo podatki iz analize Hrvaškega združenja za turizem (HUT).

Stroški dela in hrane rasli dvakrat hitreje

Ključni stroški hotelirjev na Hrvaškem so v prvi polovici letošnjega leta zrasli dvakrat bolj kot njihovi konkurenci. Stroški dela so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 11,7 odstotka, medtem ko je povprečje sredozemske konkurence znotraj EU znašalo 4,2 odstotka.

Podobno je s cenami hrane, ki so na Hrvaškem v opazovanem obdobju zrasle za pet odstotkov, v EU pa v povprečju za 2,6 odstotka. V prvi polovici letošnjega leta je imela višjo rast cen hrane le Slovenija (5,7 odstotka), nobena od konkurenčnih držav pa ni imela višje rasti od štirih odstotkov. Ciper je beležil celo 0,2-odstoten padec cen hrane, kažejo podatki.

Foto: Pixsell HUT poudarja, da podatki za prvih šest mesecev letošnjega leta le potrjujejo trend hitrejše rasti stroškov v domači gostinski in namestitveni dejavnosti v primerjavi s sredozemsko konkurenco. Ta je očiten že od začetka leta 2023.

Stroški dela rastejo že četrto leto zapored

Največjo rast so beležili stroški dela, ki v domači gostinski in namestitveni dejavnosti že štiri leta rastejo z dvomestno stopnjo. Leta 2022 za 11,3 odstotka, leta 2023 za 15 odstotkov, leta 2024 za 13,6 odstotka in leta 2025 za 11,7 odstotka.

Vse to je bistveno več kot v sredozemskih državah EU, kjer povprečna rast v tem obdobju ni presegla 7,5 odstotka.

Ostojić: Stroškovni pritisk zmanjšuje profitabilnost in investicijsko privlačnost hotelirjev

Veljko Ostojić, direktor združenja in nekdanji minister za turizem, poudarja, da so cene hotelskih namestitev na Hrvaškem lani in letos rasle manj kot rastejo ključni stroški v hotelski industriji, natančneje dela in hrane, ter da stroški v domači hotelski industriji še naprej rastejo hitreje kot pri sredozemski konkurenci, kar slabi položaj domačih hotelirjev.

Direktor HUT Veljko Ostojić izpostavlja, da ima Hrvaška najslabšo strukturo namestitev v Sredozemlju, saj ima le 9,5 odstotka hotelskih namestitev v celotni nastanitveni zmogljivosti. Zato mora po njegovem prepričanju spodbujati bistveno več naložb v hotelski sektor. Foto: STA "Padajoča dobičkonosnost sektorja zmanjšuje njegov investicijski potencial in privlačnost vlaganja v hotele, kar posledično spodkopava konkurenčnost celotnega domačega turističnega sektorja. Hotelirski sektor namreč ustvarja dolgotrajnejši turistični promet in višjo povprečno porabo, poleg tega pa razvija lokalne destinacije, celoletna delovna mesta, odpira možnosti za razvoj dodatnih dejavnosti, povezanih s turizmom, in znatno zmanjšuje obremenitev lokalne infrastrukture. Hrvaška, ki ima najslabšo strukturo namestitev v Sredozemlju, saj ima le 9,5 odstotka hotelskih namestitev v celotni nastanitveni zmogljivosti, mora spodbujati bistveno več naložb v hotelski sektor, še posebej ker povpraševanje po takšnih nastanitvah narašča," je prepričan Ostojić.

Dodaja, da v prid temu govori tudi dejstvo, da je zasedenost hrvaških hotelov najvišjih kategorij nad 90 odstotki tudi v glavni sezoni, kar pomeni doseganje najvišjih cen.