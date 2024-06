Slovenska plaža se je uvrstila v sam vrh najlepših plaž na svetu

Slovenski Mesečev zaliv ali Zaliv svetega Križa je po mnenju vplivnega portala Big 7 Travel zaradi svoje pristnosti in neokrnjenosti tretja najlepša plaža na svetu. Prav danes je sicer geolog Timotej Verbovšek opozoril, da se pod strmimi stenami omenjenega zaliva in vseskozi vzdolž Strunjanskega klifa ni varno sončiti, saj so deli klifa krušljivi.

Svetovna turistična platforma Big 7 Travel je tudi za letošnjo sezono predstavila novo lestvico petdesetih najlepših plaž na svetu, pri čemer je slovensko plažo Mesečev zaliv ali Zaliv svetega križa, ki se nahaja v Krajinskem parku Strunjan, uvrstila na tretje mesto najlepših plaž. Pred njo sta na prvem mestu novozelandska plaža Piha, na drugem mestu pa avstralska plaža Stokes Bay Beach.

Najznačilnejši del Krajinskega parka Strunjan je do 80 metrov visok Strunjanski klif, ki je skupaj s poraščenim robom in 200-metrskim pasom morja pod njim razglašen za naravni rezervat. To je hkrati najdaljši odsek neokrnjene obale na celotni 130-kilometrski obalni liniji Tržaškega zaliva.

"Seveda se ne ponaša s tropskim vetričem Karibov, vendar je ta ohranjena obala osupljivo lepa. Mesečev zaliv na jugozahodu Slovenije v krajinskem parku Strunjan obdajajo visoke skalne formacije, ki so jih preperela stoletja erozije, ter bleščeče modro in zeleno morje. Zahvaljujoč oddaljeni lokaciji in zaščitenemu statusu boste verjetno imeli skoraj celo plažo zase. Uživajte v prostranem razgledu na Jadran na eni od številnih pohodniških poti, ki se vijejo skozi rezervat, ali preprosto poležavajte na soncu," so poleg fotografije opisali na omenjenem portalu.

Pozor!



Profesor na Naravoslovnotehniški fakulteti Timotej Verbovšek je sicer prav danes v Strunjanu na predstavitvi projekta Erozijski procesi na obalnih flišnih klifih z oceno tveganja opozoril, da se pod strmimi stenami omenjenega zaliva in vseskozi vzdolž Strunjanskega klifa ni varno sončiti, saj so deli klifa krušljivi.



"Ne zadržujte se pod golimi in strmimi stenami, temveč pod bolj zaraščenimi pobočji s položnejšim naklonom, kjer je možnost krušenja skal manjša. Pozorni bodite na kotaljenje manjših kamenčkov, ki nakazuje, da pobočje ni stabilno in da lahko padejo tudi večje skale ali skalni bloki. Previdnostni ukrepi veljajo tudi v poletnem času, zato ne izbirajte mesta za sončenje in kopanje le glede na videz plaže, ampak opazujte predvsem stanje klifa nad njo," je povedal profesor Verbovšek.

Na seznamu tudi Zlatni rat z Bola na Braču

Na seznamu na 14. mesto se je uvrstila tudi znamenita plaža Zlatni rat z Bola na Braču. "Kultna plaža, znana po svoji edinstveni obliki. Ta ikonična plaža je znana po svoji edinstveni obliki, ki spominja na zlati rog, ki se razteza skoraj pol kilometra v Jadransko morje. Njene nedotaknjene prodnate obale in kristalno turkizno morje ponujajo idilično okolje za sončenje in plavanje," so zapisali na Big 7 Travel.

Ta ikonična plaža je znana po svoji edinstveni obliki, ki spominja na zlati rog, so zapisali. Foto: Guliverimage Zlatni rat je edina hrvaška plaža, ki se je uvrstila na omenjeni seznam, medtem ko med prvimi petnajstimi plažami ni najti nobene italijanske. Najvišje, na 21. mesto, se je uvrstila Cala Marioulu na Sardiniji.

Celoten seznam najlepših plaž si lahko ogledate tukaj.