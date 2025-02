Iz posnetka je razvidno, da gre za zelo velik primer velikega belega morskega psa, največjo plenilsko ribo na svetu, ki lahko zraste do šest metrov in tehta tudi dve toni. "Hudiča, zasleduje me. Pusti me pri miru. A je še tu? Bog mi pomagaj, še vedno mi sledi," lahko slišimo v posnetku.

Prestrašeni najstnik kar nekaj časa ne ve, kaj bi storil, saj ga morski pes vztrajno zasleduje, nato pa se spomni, da bi v vodo lahko zalučal plastenko. Za trenutek se je zdelo, da je to bila tudi prava poteza, a se mu je morski pes kmalu spet približal. Po nekaj minutah strahu se je morski pes le naveličal in se na olajšanje kajakaša namenil drugam.

Mladi ribič je morskega psa srečal na severni obali Nove Zelandije.