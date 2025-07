Anja Markovič je preverila, zakaj Slovenci odhajajo v Zagreb po nove zobe

Izguba zob ni le estetska težava, je globoko osebna izkušnja, ki človeka zaznamuje na več ravneh – fizično, čustveno in družbeno. Vpliva na sposobnost prehranjevanja, na govor, na obliko obraza in predvsem na samozavest. "Ko pride do izgube zob, ljudje izgubijo osnovne življenjske funkcije. K meni pogosto prihajajo v zelo težkem položaju – tako fizično kot psihično," pove dr. Zdenko Trampuš, priznani implantolog in ustanovitelj klinike Ortoimplant DENTAL SPA . Dentalna medicina danes ponuja trajne rešitve, ki presegajo klasične snemljive proteze . Ena izmed njih je sodoben sistem celostne obravnave, ki temelji na fiksnih rešitvah, popolnoma prilagojenih posamezniku.

Slovenska televizijska novinarka, voditeljica in urednica Anja Markovič je obiskala kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, kjer jo je s strokovnostjo in osebnim pristopom navdušil priznani implantolog dr. Zdenko Trampuš. O svoji izkušnji je spregovorila tudi v intervjuju, kjer je delila več osebnih vtisov o celostni obravnavi pacientov v tej posebni zobozdravstveni ustanovi.

Oglejte si intervju z dr. Trampušem, v katerem razkrije, kako z metodo All-on-4 pacientom vrača nasmeh in samozavest. Dr. Zdenko Trampuš, ustanovitelj klinike Ortoimplant DENTAL SPA in eden izmed vodilnih implantologov v tem delu Evrope, to metodo razvija in živi že desetletja. Z jasnim ciljem: pacientu ne želi vrniti le zob, pač pa tudi osebnost, ki stoji za nasmehom.

Kaj je metoda All-on-4 ter zakaj jo priporočajo pacienti in stroka?

All-on-4 je sodoben, minimalno invaziven kirurško-protetični pristop, ki z uporabo štirih implantatov omogoča obnovo celotnega zobnega loka. Implantati so strateško nameščeni v kost – dva naravnost, dva pod kotom –, kar zagotavlja optimalno stabilnost in nosilnost, tudi pri pacientih z manj kostne mase.

Na implantate se nato pritrdi fiksni mostiček, ki nadomešča vse zobe v eni čeljusti. Končni rezultat je stabilna, trajna in estetsko dovršena rešitev, ki pacientu omogoča, da ponovno ugrizne v življenje – brez kompromisov. Z All-on-4 ni več potrebe po snemljivih protezah, ki se premikajo, povzročajo nelagodje ali izpadejo ob nepravem trenutku.

"Zobje so tu zato, da jih uporabljamo, ne da jih skrivamo ali se bojimo z njimi žvečiti in se iskreno nasmejati," pravi dr. Trampuš. In All-on-4 omogoča ravno to – da pacienti spet lahko samozavestno govorijo, jedo, se smejejo in živijo brez omejitev.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: Jan Lukanović

Kako poteka pot do novega nasmeha v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA?

Dr. Trampuš je pogovoru z Anjo poudaril, da je uspeh odvisen od natančnosti in doslednosti pri vsakem koraku. "Celoten postopek je sestavljen iz stotine malih detajlov. Že ena izpuščena faza lahko povzroči napako, ki vpliva na končni rezultat," opozarja. Prav zato je vsak primer obravnavan celostno ter prilagojen individualnemu stanju, potrebam in željam pacienta.

Proces se začne s prvim pregledom, na katerem pacient opravi natančno 3-diagnostiko. Sledi poglobljen pogovor, v katerem zdravnik in pacient skupaj določita cilje terapije, razjasnita možnosti in pričakovanja.

Foto: Črt Piksi

Že na drugem obisku sledi kirurški poseg, ki vključuje vstavitev implantatov – varno, neboleče in brez stresa, saj večina posegov poteka v stanju nadzorovane analgosedacije. V zelo kratkem času pacient prejme začasno fiksno protetiko, ki omogoča takojšnjo funkcionalnost in estetsko normalno življenje.

Ko se tkiva umirijo in implantati integrirajo v kost, sledi odtis za končno, digitalno oblikovano protetično rešitev. Zadnji korak pa je namestitev trajnega zobnega mostička, ki je popolnoma prilagojen pacientu in stabilno pritrjen na implantate, brez premikanja, brez pritiska in z naravnim občutkom. V praksi to pomeni od dva meseca in pol do tri mesece do novih zob.

Rešitev tudi tam, kjer drugi vidijo omejitev

Metoda je primerna za vsakogar, ki mu težave povzroča izguba zob, ne glede na starost ali zahtevnost primera. Namenjena je tistim, ki si želijo trajno in stabilno rešitev, brez kompromisov, ki jih prinašajo snemne proteze. In tudi kadar gre za že hudo izgubo kosti, imajo v Ortoimplant DENTAL SPA odgovor.

"Tudi ko je kost res močno degradirana, lahko z znanjem in pravo tehnologijo ponudimo fiksne zobe. To je danes mogoče," je dr. Trampuš razkril Anji Markovič. Uporabljajo napredne tehnike, kot so zigomatični implantati, ki se pritrdijo v ličnico, ali subperiostalni implantati, ki se namestijo nad kost.

Foto: Jan Lukanović

Življenje po posegu: več kot samo novi zobje

Za številne paciente je trenutek, ko v ogledalu prvič zagledajo svoj novi nasmeh, prelomnica. Tisto, kar se začne kot iskanje zobne rešitve, se pogosto preobrazi v popolno življenjsko spremembo. Ob vračanju funkcionalnosti – sposobnosti žvečenja, jasnega govora in brezskrbnega prehranjevanja – se povrne tudi nekaj veliko globljega: občutek sebe.

"Ko sem prvič prestopila prag klinike, sem takoj začutila, da ne gre za navaden obisk zobozdravnika. Vse – od ambienta do osebja – deluje pomirjujoče," je povedala Anja Markovič. "V pogovoru z dr. Trampušem sem dobila občutek, da me resnično sliši in razume. Vse mi je podrobno razložil – brez olepševanja, a z veliko empatije," je razkrila Anja Markovič.

"Spet sem sproščen, zgovoren, lahko se nasmejem," je komentar enega od številnih pacientov. Ta kratek stavek povzema bistvo spremembe – ne gre le za zobe, gre za to, kako se človek počuti v svoji koži.

Mnogi priznavajo, da so šele po posegu spoznali, kako močno jih je izguba zob omejevala. Snemne proteze so jim povzročale vsakodnevne zadrege, nelagodje in občutek tujka v ustih. Strah, da bi proteza izpadla med pogovorom ali smehom, je bil stalen spremljevalec. Zaradi tega so se izogibali družbi, jedli le mehko hrano in se umikali iz življenja.

Po operaciji in vstavitvi fiksnih zob se te skrbi čez noč razblinijo. V Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da se celoten proces odvije varno, udobno in brez bolečin. Zahvaljujoč analgosedaciji pacienti operativni poseg dobesedno prespijo, okrevanje pa je podprto z regenerativnimi terapijami in individualno podporo ekipe, ki je na voljo tudi ponoči.

"Vsak pacient si zasluži brezhiben rezultat, ne glede na to, kako kompleksno je njegovo stanje. Zato smo razvili sistem, ki temelji na izkušnjah, natančnosti ter izključno na najboljših materialih in tehnologiji," poudarja dr. Trampuš.

Prostor, kjer se zobozdravstvo sreča z udobjem spaja

Obisk klinike Ortoimplant DENTAL SPA ne deluje kot tipično zobozdravstveno doživetje. Glasba, prijetne vonjave in občutek miru so načrtovani del zdravljenja. "Največji strah pacientov ni bolečina, ampak zvoki in neprijetni vonji. Zato smo želeli ustvariti okolje, ki zdravi – tudi dušo," je dr. Trampuš razložil Anji. Ta pristop se kaže v vsem – od terapevtskega hlajenja po operacijah do limfne drenaže in možnosti namestitve v udobnih apartmajih klinike.

Foto: Jan Lukanović

Zgodbe, ki se začnejo z izgubo in končajo z nasmehom

"Najlepši del mojega poklica je, ko pacientu ne povrnem le zob, ampak tudi dostojanstvo," je za konec dr. Trampuš povedal Anji. Njegovi pacienti so pogosto tisti, ki so dolgo odlagali obisk zobozdravnika. Nekateri so izgubili zobe zaradi nesreče, drugi zaradi bolezni, mnogi pa preprosto zaradi neustrezne skrbi zanje. Vsem pa je skupno eno: ko pridejo v kliniko, želijo spremembo.

V Ortoimplant DENTAL SPA pacienti niso številke. So ljudje z zgodbami, čustvi in upanjem, da lahko znova ugriznejo v življenje. "To ni le poseg, to je odnos. Je človečnost, razumevanje in skrb," pove dr. Trampuš, ki že več kot tri desetletja gradi mostove med znanostjo in empatijo.