Oven

Delovali boste resno, zamišljeno in na trenutke zelo hladno. Vaše misli bodo še vedno težile k spremembi, samo pazite, da ne boste pretiravali. V življenju pridejo spremembe čisto nepričakovano in življenje se nam lahko spremeni na boljše ali pa na slabše. Dan bo prava prelomnica za vas, zato dobro razmislite o vaših željah.

Bik

Danes se boste soočali s kariernimi izzivi. Naj vas to ne skrbi preveč, saj boste premagali vse težave. Zaradi tega pa boste imeli dovolj časa tudi za družino, s katero boste preživeli nekaj čudovitih trenutkov. Na finančnem področju se vam obeta varnost. Tisto, za kar ste se do sedaj trudili, bo končno poplačano.

Dvojčka

O denarju ne boste veliko razmišljali, saj ste zadovoljni s stanjem. Morda boste celo podarili nekaj prihrankov. Če si želite napredovanja na delovnem mestu, se vam bo ponudilo veliko možnosti za to. Samo zgrabite jih! Dejansko boste lahko dokazali vse svoje sposobnosti.

Rak

Na poslovnem področju boste pogumno tipali za novimi posli, ki bi vas dvignili v nebo. Če boste vztrajni, boste zagotovo kaj našli. Pomoč lahko pričakujete s strani starejše osebe, ki vam bo ponudila nekaj novega. Sprejmite izziv in dokažite, da lahko obvladate tudi stvari, ki vam niso ravno domače.

Lev

Danes boste izpostavljeni fizičnim ali psihičnim obremenitvam in problemom. Morda boste razočarani nad neko osebo ali dogodkom. Ponudila se vam bo priložnost, katere razvoj bo popolnoma odvisen od vas samih. Zvečer se boste spet bolje počutili, vaša ustvarjalna žilica bo povrnila potrebno ravnovesje.

Devica

Zaradi neke osebe, ki vas bo zelo obremenjevala, boste malce pod pritiskom. Ne držite jezika za zobmi. Če načrtujete kaj novega, morate biti zelo previdni. Poslušajte svoje notranje občutke, da boste videli stvari brez utvar tudi v prihodnje. Obeta se vam novo sodelovanje.

Tehtnica

Danes boste zelo borbeni in tekmovalni, še bolj kot običajno. Dan se bo odvijal z veliko naglico, saj boste vse želeli postoriti v rekordno kratkem času. Morda vam to ne bo uspelo, a boste vse naredili do roka, ki ste si ga zastavili pred časom. Ne hitite le zato, da bi drugim dokazali, da zmorete. Bodite raje natančni!

Škorpijon

Začutili boste nov življenjski zagon na delovnem področju. Mogoče se boste veliko bolj kot običajno zavedali prednosti, ki jo imate. Delo vas ne bo več tako obremenjevalo in z denarjem boste razpolagali bolj spretno. Ne pustite se motiti pri svojih namerah in bodite jasni ter odločni.

Strelec

Pripravite se na spremembe. Zamenjajte domače obveznosti za spoznavanje ljudi in druženje, malce se sprostite. Dan bo za vas sicer precej nemiren. Vse bo odvisno od vas samih in od vašega razmišljanja, potrudite se. Neka situacija v družinskem okolju bo deležna sprememb.

Kozorog

Nekim zadevam boste skušali priti do dna, da bi našli bistvo težav. Želeli boste odkriti neko za vas pomembno skrivnost. Vsega se boste lotevali z močno voljo. Zvečer pa boste uživali s prijatelji, ki se ne bodo mogli načuditi vaši simpatičnosti in pozitivnemu razmišljanju. Pohvalno!

Vodnar

Zelo boste nemirni. Obkrožali vas bodo ljudje, ki bodo znali biti na trenutke pošteno nadležni. Celo vstali boste z levo nogo, se že navsezgodaj sprli s prijateljem in to popolnoma brez razloga! Čeprav boste imeli občutek, da vas drugi ne razumejo, da imajo neke skrite namene, temu ne bo tako.

Ribi

Ohranite trezno glavo. Nikar ne razmišljajte preveč, ampak se hitro odpravite v naravo ali celo na kratek oddih. To vam bo najbolj koristilo in pomagalo. Bodite mirni in poskusite zunanji ter notranji svet obdržati v ravnovesju. Z ničemer ne pretiravajte. Samski se boste pokazali v pravi luči, vezani bodite iskreni do partnerja.