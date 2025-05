Zobozdravnik, ki zdravi s srcem: K nam pogosto pridejo zlomljeni ljudje

Izguba zob močno vpliva na kakovost življenja. Prinaša težave pri govoru, prehranjevanju in druženju. A pogosto najbolj vpliva na samozavest in tisti iskreni nasmeh, ki ga človek začne skrivati. Sodobna dentalna medicina pa danes omogoča nekaj, kar je še pred desetletji veljalo za nemogoče: da manjkajoče zobe nadomestimo na način, ki je trajen, funkcionalen in estetsko brezhiben. Za pionirja na tem področju v tem delu Evrope velja dr. Zdenko Trampuš iz sosednje Hrvaške, ki že več kot 30 let uspešno zdravi največje težave z zobmi in ustno votlino. "Ob izgubi zob ljudje izgubijo osnovne življenjske funkcije, kakovost življenja začne hitro padati. Človek pride v stanje, ko ni več isti, kot je bil. K meni pogosto prihajajo zlomljeni ljudje v zelo težkem stanju – tako fizično kot psihično," pove priznani zdravnik, o katerem njegovi pacienti govorijo le v presežnikih.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je All-on-4 več kot zgolj metoda povrnitve nasmeha – je filozofija, način dela, odnos do pacienta. Dr. Zdenko Trampuš, utemeljitelj klinike in eden izmed vodilnih implantologov, to metodo razvija in živi že desetletja. Z jasnim ciljem: pacientu povrniti ne le zobe, pač pa tudi osebnost, ki stoji za nasmehom.

Dr. Zdenko Trampuš je pionir, vizionar in človek, ki svoje delo opravlja z dušo in srcem. Zanimanje za zobozdravstvo je začel kazati že v osnovnošolskem obdobju. Drugi ključni trenutek pa se je zgodil pri njegovih sedemnajstih letih, ko ga je sprejela zobozdravnica dr. Azra Tatarević. "S svojo milino in predanostjo mi je vlila ljubezen do tega poklica, ko je govorila o njem, medtem ko mi je popravljala zobe. Takrat sem se odločil, da si želim postati zobozdravnik."

Anja Markovič in dr. Zdenko Trampuš Foto: Jan Lukanović

"Največji strah povzročajo zvoki in neprijetne vonjave v zobozdravstveni ordinaciji"

"Leta 2010 sem preučeval študijo o strahu pred zobozdravniki, znanstveno študijo s področja stomatologije. Prebral sem, da pravzaprav največji strah ni bolečina. Bolečina je šele na tretjem mestu. Največji strah povzročajo zvoki in neprijetne vonjave v zobozdravstveni ordinaciji."

Na podlagi študije se je začel spraševati, kako bi lahko zobozdravstvene storitve naredil prijaznejše, bolj humane. In tako se je rodil protokol DENTAL SPA. Ne glede na vse poudarja, "da moraš kot človek seveda imeti rad to, kar počneš, biti temu predan. To mora biti strast, poslanstvo in ne služba".

Kaj je protokol DENTAL SPA?

Ljudje pogosto občutijo strah pred neznanim, odbijajo jih določene vonjave. Slab občutek ob nečem, kar doživlja, pa človeka lahko odvrne od vsega, tudi od zobozdravnika. "Iz tega razmišljanja sem začel graditi protokol DENTAL SPA," pove in nadaljuje, da se začne že s prihodom v kliniko. "Ob prihodu moramo ustvariti občutek dnevne sobe, občutek topline. In kaj vam lahko ta občutek bolje pričara kot vonj dobre kave? Že to zmanjša tisto začetno grenkobo: kaj me zdaj čaka?"

Foto: Jan Lukanović

Poleg sproščujoče glasbe in odsotnosti tipičnih zvokov iz ordinacije je vsak njihov pacient deležen optimalne psihične in fizične priprave na poseg. "Pacientom pripadata SPA tretma in limfna drenaža, ki sprosti glavo in vrat. Limfni pretoki se med tem odprejo, kar zmanjša oteklino po operaciji in omogoči, da se presnovni odpadki čim prej izločijo iz telesa. Ena ključnih prednosti tega pristopa je, da je čas danes najdragocenejša valuta našega življenja – in cilj je, da se človek lahko čim hitreje vrne k svojim vsakodnevnim opravkom."

Naš cilj je, da vam povrnemo – seveda – vaše zobe, funkcionalnost in nasmeh, a tudi to, da vas kot celoto čim prej vrnemo v vaš običajen dnevni ritem življenja.

Terapevtski SPA tretmaji v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so sestavni del medicinske rehabilitacije, torej telesne rekuperacije, katere cilj je, da se telo – natančneje tisti del, ki ga z operativnim posegom nujno, a načrtovano, poškodujete – kar najhitreje, najbolje in najbolj zdravo obnovi. Gre za celosten pristop, kjer s pomočjo specializiranih metod pomagajo telesu, da se po posegu čim hitreje zaceli, povrne v ravnovesje in omogoči želen in pričakovan končni rezultat – tako v funkcionalnem kot tudi estetskem smislu.

Foto: Jan Lukanović

Zgodbe, s katerimi prihajajo ljudje k dr. Trampušu

Dr. Zdenko Trampuš, ki se je predano posvetil implatološko-protetičnim rehabilitacijam, vsakodnevno srečuje zgodbe, ki segajo daleč prek klasičnega zobozdravstva. V kliniko namreč pogosto pridejo zlomljeni ljudje v zelo težkem stanju – tako fizično kot psihično.

Nekateri pacienti so mlajši, pa so zaradi nesreče, padca ali športne poškodbe izgubili zobe. Drugi se borijo z nepravilnostmi, s katerimi so se rodili. A najpogostejši scenarij je tisti, ki ga pozna veliko ljudi: leta zanemarjanja, ko zobje enostavno niso bili prioriteta. "V življenju si pogosto rečemo: 'Ah, jaz bom zadnji na vrsti, najprej moram poskrbeti za vse drugo ...' In tako zobje pridejo na vrsto šele po 50. letu," pravi dr. Trampuš.

Do takrat pa je stanje pogosto že zelo napredovalo – zobovje je propadlo, funkcija zob je izgubljena, samozavest pa močno načeta. Človek se ne smeje več, izogiba se družbi, ne govori z enako sproščenostjo. In potem pride odločilni trenutek, ko si oseba končno reče, da tako ne more več normalno živeti.

"Zame osebno je najlepši del tega poklica, ko nekomu vrneš nasmeh – in s tem ne mislim samo zob. Vrnem mu dostojanstvo, samozavest, občutek vrednosti, ki je izginil z izgubo nasmeha," pove dr. Trampuš.

Trajna rešitev za izgubo zob: All-on-4 V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je metoda All-on-4 veliko več kot zgolj protokol. Je temeljni princip njihovega dela, ki ga dr. Zdenko Trampuš razvija in izpopolnjuje skozi celotno svojo kariero. Gre za napredno obliko protetične rehabilitacije, ki pacientom omogoča, da kljub izgubi vseh zob v eni čeljusti ponovno dobijo fiksno rešitev in ne klasične snemljive proteze. Čeprav ime nakazuje, da gre za štiri vsadke, metoda v resnici ni omejena na številko. Dr. Trampuš razloži, da je odvisno od količine in kakovosti razpoložljive kosti. Tako lahko v čeljust vstavijo tudi pet ali šest vsadkov, če to zahteva specifičen primer. Pomembno je, da je končni rezultat vedno trden, stabilen in popolnoma prilagojen posamezniku. Danes se klinika pogosto srečuje s primeri, kjer je kostna masa že močno zmanjšana – bodisi zaradi dolgotrajne brezzobosti, bolezni ali poškodb. Medtem ko večina ordinacij takšne primere rešuje s klasičnimi snemljivimi protezami, Ortoimplant DENTAL SPA ponuja izključno fiksne rešitve.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Če vsadki All-on-4 niso izvedljivi, ekipa poseže po alternativnih rešitvah:

zigomatični vsadki, ki se sidrajo v ličnico,

pterigoidni vsadki, ki segajo globlje do lobanjske osnove, ali

subperiostalni vsadki, ki ležijo na kosti in ne v njej.

Vsak primer personalizirano analizirajo z naprednimi diagnostičnimi preiskavami, nato pripravijo individualni terapevtski načrt, ki je prilagojen tako stanju kosti kot pacientovim željam in potrebam.

"Danes je nemogoče mogoče," pravi dr. Trampuš. "Treba je le slediti znanosti, razvoju tehnologije in vse to premišljeno vključiti v vsakodnevno prakso." In prav v tem je bistvo klinike Ortoimplant DENTAL SPA – povezovanje znanja, izkušenj in tehnologije za ustvarjanje zdravih nasmehov, ki spreminjajo življenja.

Foto: Jan Lukanović

Kako poteka obravnava?

Dr. Trampuš pove, da se običajno vse začne z vprašanjem "Koliko me bo to stalo?", in nadaljuje, da se v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA zavedajo, da številke brez pravega konteksta ne povedo veliko. Zato je prvi pregled za vse paciente brezplačen. Ne gre za promocijo, temveč za odgovoren in etičen pristop, saj brez prave diagnostike ni mogoče pripraviti načrta, ki bi ustrezal posamezniku.

"Brez dobrih podatkov, prave diagnoze ne bomo našli rešitve, ki je prava za vas," pojasnjuje dr. Trampuš. Zato vsak pregled pri njih vključuje natančno radiološko diagnostiko – CT-slikanje, oceno kakovosti, višine, širine in globine kosti ter celosten pogovor s pacientom. Na tej osnovi se izdela terapevtski načrt, ki ga pacient prejme in ga lahko v miru premisli, neobvezujoče in brez pritiska.

Pristop je popolnoma personaliziran. Vse informacije, ki jih ekipa pridobi, pa ostanejo zaupne, kot del pacientove zdravstvene kartoteke.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

V petih obiskih do novega nasmeha

Celoten postopek do popolne rekonstrukcije zobovje običajno traja približno tri mesece, kar vključuje vse od začetne diagnostike do končne fiksne namestitve zob. V praksi to pomeni dva meseca in pol do tri mesece, odvisno od kakovosti kosti in hitrosti celjenja.

Zdravljenje poteka v petih ključnih fazah. "Prvi obisk je operativni poseg, po približno petnajstih dneh odstranimo šive, po približno dveh mesecih in pol ali treh vzamemo odtis, sledi preizkus podkonstrukcije in nato končna namestitev konstrukcije, ki se privije na vsadke."

In potem? Potem se življenje začne znova. "Lomite, grizite, žvečite – zato sem jaz tukaj!" se nasmehne dr. Trampuš. "Da popravim vse, kar ste vi uničili, in da naredim znova tako, kot mora biti. Zobje so tu zato, da jih uporabljamo, ne da jih samo gledamo."

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zdravljenje v kliniki ni le poseg – je odnos, razumevanje in občutek za človeka

Biti dober zobozdravnik danes pomeni več kot obvladati tehniko in sodobne metode. "V vsem tem moramo biti tudi psihologi, ki znajo začutiti človeka – njegovo stisko, strahove ..." Prav to je temelj pristopa, ki ga v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA udejanja dr. Zdenko Trampuš: osebna obravnava, ki se začne že pri prvem stiku s pacientom in se ne konča z uspešno opravljenim posegom.

Tak odnos ni prisoten le v fazi priprave pacienta, temveč tudi v celotni pooperativni skrbi, kjer se vsak korak izvaja premišljeno, strokovno in z veliko mero empatije. V kliniki sledijo strogo zastavljenim načelom, hkrati pa ves čas uvajajo inovacije, ki skrbijo za boljše, hitrejše in manj obremenjujoče okrevanje.

Razvoj pooperativnih protokolov je ena ključnih točk vizije dr. Trampuša. Gre za celostno pot pacienta, ki ne vključuje le tehnične izvedbe implantološkega zdravljenja, temveč tudi podporo telesu in umu – od trenutka, ko pacient prestopi prag klinike, pa vse do popolne rehabilitacije.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: Jan Lukanović

Zdravje zob je pomembno za zdravje celotnega telesa

Zdravje zob ni le stvar estetike in udobja, pogosto je ključni dejavnik pri splošnem zdravstvenem stanju posameznika. Mnogo ljudi se ne zaveda, da lahko težave v ustni votlini sprožijo resne zaplete drugod po telesu. Vnetje, okužba ali parodontalna bolezen niso omejene samo na usta – njihov vpliv se širi po celotnem organizmu.

"Če imate v ustih žariščno infekcijo, se to pogosto pokaže že pri osnovnih krvnih izvidih," pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš. "CRP, levkociti in drugi vnetni markerji so povišani, a slika ni jasna, zato pacient hodi od enega specialista do drugega, nihče pa ne odkrije pravega vira." Pogosto je lahko ustna votlina tisto žarišče, ki sproži celotno verižno reakcijo po telesu.

