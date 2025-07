Obsežen požar pri Ljubljani: evakuirali stanovalce, požar omejili #foto

Ljubljansko policijsko upravo so okoli 19.30 obvestili o obsežnem gozdnem požaru med Nadgorico in Podgorico pri Ljubljani. Po do zdaj znanih podatkih se je požar razširil na več kot dva hektarja gozda in se približal tudi nekaj hišam, zato so nekaj prebivalcev preventivno evakuirali. V poznih večernih urah so gasilci požar že uspeli omejiti.

Ne približujte se

Po obvestilu o požaru so pri ljubljanski policijski upravi vse okoliške prebivalce pozvali, naj se umaknejo na varno, spremljajo obvestila v medijih in striktno upoštevajo navodila gasilcev in policistov na kraju. Vse preostale so prosili, da se kraju zaradi lastne varnosti ne približujejo in naj ne ovirajo dostopa intervencijskim službam na kraju.

Prav tako so pozvali, da na območju ne uporabljajo morebitnih dronov, saj lahko s tem ogrožajo posadke helikopterjev in letal, ki so bili vključeni v gašenje.

Foto: Iztok Hočevar

Foto: Iztok Hočevar

Gašenje bo dolgotrajno

Gasilci so za gašenje aktivirali tudi dva letala air tractor in helikopter Slovenske vojske.

"Požar še ni omejen, gašenje pa bo gotovo potekalo še v noč," je okoli 21. ure za STA pojasnil predsednik Gasilske zveze Ljubljana (GZL) Anže Bitenc.

Pri gašenju sodelujejo gasilci Gasilske brigade Ljubljana in prostovoljnih gasilskih društev.

Foto: Iztok Hočevar

Tudi Bitenc je prebivalce pozval, naj se požaru ne približujejo in upoštevajo navodila intervencijskih služb. Tudi v nadaljevanju naj ne uporabljajo odprtega ognja v naravnem okolju in upoštevajo preventivne ukrepe ob povečani požarni ogroženosti, je dodal.