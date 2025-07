Zaradi peklenske vročine in požarov umrlo več ljudi

"Naše najnovejše napovedi potrjujejo prihod hladnejšega vremena z zahoda, ki bo hitro vplivalo na severozahod države," je sporočila vremenska služba Meteo France. Napovedala je, da lahko že danes popoldne in v četrtek močne nevihte pričakujejo tudi na vzhodu države ob meji z Nemčijo.

V Nemčiji pričakujejo vrhunec vročinskega vala

Prav v Nemčiji sicer danes pričakujejo vrhunec vročinskega vala. Živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 40 stopinj Celzija, je napovedala tamkajšnja vremenska služba DWD. "Zelo verjetno je, da bomo lokalno dosegli 40 stopinj," je dejal njen predstavnik.

V večini države se bodo temperature sicer gibale med 34 in 38 stopinjami Celzija, do četrtka pa naj bi se nato spustile pod 30 stopinj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zvezni deželi Spodnja Saška so gasilci v torek rešili več deset potnikov, ki so v hudi vročini obtičali na okvarjenem vlaku. Zaradi dehidracije in težav s krvnim tlakom je pet ljudi potrebovalo pomoč, dva mladoletnika so tudi prepeljali v bolnišnico.

Žrtve v Franciji in Španiji

Vročina in z njo povezane bolezni ter gozdni požari so medtem v zadnjih dneh zahtevali žrtve tako v Španiji kot Franciji. Gasilci in reševalci v Kataloniji so v torek sporočili, da so na pogorišču enega od dveh gozdnih požarov v provinci Lerida našli dve trupli.

Pred tem je regionalna policija poročala o smrti dvoletnega dečka, ki je bil več ur zaprt v parkiranem avtomobilu. Med opravljanjem cestnih del pa sta domnevno zaradi vročinskega udara že v soboto umrla dva človeka – po en v Barceloni in Cordobi.

V Franciji, kjer je bilo zaradi vremenskih razmer v torek zaprtih skoraj dva tisoč šol, sta dve osebi umrli zaradi bolezni, povezanih z vročino, je danes sporočila ministrica za ekološki prehod Agnes Pannier-Runacher in dodala, da je obenem pomoč reševalcev potrebovalo več kot 300 ljudi.

Povedala je še, da je letošnji junij drugi najbolj vroč junij v Franciji od začetka beleženja meritev leta 1900, takoj za junijem 2003, navaja francoska tiskovna agencija AFP.