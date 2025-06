Pet najpogostejših mitov o klimatskih napravah

V poletnih mesecih, ko vročina doseže svoj vrhunec, klimatske naprave ponovno postanejo nepogrešljive za udobje doma. Kljub temu je o njihovi uporabi še vedno veliko zmot in napačnih prepričanj – tako glede zdravstvenih vidikov kot tudi energetske učinkovitosti. LG je zbral najpogostejše mite in jih razjasnil.

1. mit: Klimatska naprava nadomesti prezračevanje prostorov

Številni verjamejo, da klimatska naprava poleg hlajenja ali ogrevanja hkrati dovaja svež zrak od zunaj. V resnici večina naprav nima prezračevalne funkcije – zgolj kroži, hladi ali ogreva zrak, ki je že v prostoru, hkrati pa ga filtrira in razvlažuje. Zato je tudi pri uporabi klimatske naprave nujno redno prezračevanje. Priporočljivo je, da prostore zračite zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so temperature zunaj nižje. Najučinkovitejše je navzkrižno prezračevanje, ki poskrbi za hitro izmenjavo zraka brez nepotrebnega segrevanja notranjosti.

Foto: LG

2. mit: Nižja nastavljena temperatura pospeši hlajenje prostora

Veliko ljudi zmotno misli, da bo prostor hitreje ohlajen, če temperaturo na klimatski napravi nastavijo na najnižjo vrednost. V resnici hitrost hlajenja ni odvisna od nastavljene končne temperature. Če na primer nastavite temperaturo na 16 °C namesto na 24 °C, se prostor ne bo hitreje ohladil – klimatska naprava bo zgolj dlje časa delovala, da doseže nižjo temperaturo. Pomaga le povečanje hitrosti ventilatorja. Poleg tega je priporočljivo preprečevati velika temperaturna nihanja, saj to izboljša udobje in energetsko učinkovitost. Zato je pogosto smiselno, da klimatske naprave čez dan ne izklapljate povsem, tudi ko vas ni doma.

3. mit: Klimatska naprava je škodljiva za zdravje

Veliko ljudi verjame, da klimatske naprave povzročajo prehlade in bolezni dihal, vendar se tem težavam lahko preprosto izognemo z ustrezno uporabo. Čeprav je lahko mamljivo nastaviti temperaturo precej nižje od zunanje, je priporočljivo, da razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ostane v območju 8–10 °C. Tako ima telo dovolj časa, da se prilagodi, kar zmanjša tveganje za prehlad. Poleg tega se je dobro izogibati neposrednemu sedenju v zračnem toku hladnega zraka – tudi rahli prepihi lahko povzročijo neprijetno počutje ali prehlad. Sodobne klimatske naprave, kot so LG-modeli z naprednimi funkcijami, med drugim AI Air, lahko samodejno prilagajajo smer pretoka zraka glede na to, kje v prostoru so ljudje. Funkcija "Soft Air" na primer preklopi na posredni pretok zraka, ko je dosežena želena temperatura. Poleg tega klimatske naprave pripomorejo k čistejšemu zraku v prostoru s filtri, zasnovanimi za odstranjevanje prahu, alergenov in celo nekaterih patogenov. Pomembno pa je, da napravo redno čistite – zanemarjena enota lahko postane leglo bakterij in plesni, ki lahko povzročijo astmo ali druge težave z dihali.

Foto: LG

4. mit: Klimatskih naprav ni treba čistiti

Marsikdo meni, da klimatske naprave delujejo brez posebnega vzdrževanja in da se čistijo same, vendar to ne drži. Filtre v notranjih enotah je treba redno čistiti ali po potrebi zamenjati, medtem ko je toplotni izmenjevalnik priporočljivo kemično očistiti, predvsem zaradi higienskih in zdravstvenih razlogov. Najmanj enkrat letno, pred začetkom hladilne sezone, je nujno opraviti temeljit pregled. Če klimatsko napravo uporabljate tudi za ogrevanje, je priporočljivo dodatno vzdrževanje še pred zimo. Nekateri napredni modeli imajo avtomatski način čiščenja ali funkcijo "čiščenja z zmrzaljo", ki z uporabo stopljenega ledu odstranjuje nečistoče in tako ohranja napravo čisto tudi med rednimi cikli delovanja. Ne pozabite tudi na zunanjo enoto – kljub videzu čistoče se na rebrih toplotnega izmenjevalnika lahko nabirata prah in umazanija, kar zmanjšuje učinkovitost, povečuje porabo energije in posledično viša račune za elektriko.

5. mit: Klimatske naprave škodujejo hišnim ljubljenčkom

Nekatere lastnike hišnih ljubljenčkov skrbi, da bi uporaba klimatske naprave lahko škodovala njihovim živalim. Vendar strokovnjaki za klimatizacijo pri LG opozarjajo, da velja prav nasprotno – ob upoštevanju osnovnih smernic so klimatske naprave lahko celo koristne. Mačke, psi in druge živali uravnavajo telesno temperaturo drugače kot ljudje, zato so bolj izpostavljeni tveganjem ob ekstremni vročini, ki lahko privede tudi do vročinske kapi. Klimatske naprave dejansko učinkovito ohladijo prostor, kar lahko prepreči takšne nevarnosti. Pomembno je, da naprava ne piha neposredno na žival ter da ne ustvarjate velikih temperaturnih razlik med zunaj in znotraj. Poleg tega redno čiščenje naprave zmanjša možnost nabiranja bakterij in plesni, ki so lahko škodljive tudi za vaše hišne ljubljenčke.

Zakaj izbrati klimatske naprave LG?

Preprosto zato, ker so vrhunske – združujejo odlično razmerje med kakovostjo in ceno ter zanesljivost za brezskrbno in udobno bivanje. LG z najnovejšo klimatsko napravo DUALCOOL predstavlja vrhunsko rešitev, ki združuje inovativno tehnologijo, energetsko učinkovitost in eleganten dizajn za prijetno bivanje v vseh letnih časih.

Učinkovit Dual Inverter Heat Pump Compressor™ : zanesljivo delovanje skozi vse leto in energijski razred A+++.

Soft Air za nežen pretok zraka : hlajenje brez neprijetnega neposrednega pihanja.

Pametno zaznavanje prisotnosti : samodejno prilagajanje pretoka zraka glede na bližino uporabnika.

Napredna filtracija zraka : odstranjevanje prahu, alergenov in škodljivih delcev za zdrav bivalni prostor.

Izjemno tiho delovanje (do 20 dB) : primerno za spalnice in tihe prostore.

Estetski ARTCOOL Gallery dizajn : elegantna oblika z LCD-zaslonom, ki se prilagaja interierju.

Pametno upravljanje prek LG ThinQ: nadzor in prilagajanje na daljavo kjerkoli in kadarkoli.

Foto: LG