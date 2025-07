V živo: Swiatek in Anisimova za zgodovino, Poljakinja igra kot v transu

Na teniškem turnirju v Wimbledonu pravkar poteka ženski finalni dvoboj. Za lovoriko se merita Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Amanda Anisimova. Šesta nosilka je v uvodnem nizu po odlični predstavi zavezala kravato tekmici in zmagala kar s 6:0.

Finale, Wimbledon:



Iga Swiatek (Pol, 8) : Amanda Anisimova (ZDA, 13) 4:0*

Na osrednjem igrišču se merita osma in 13. nosilka turnirja in prav obe lovita svojo prvo turnirsko zmago v Wimbledonu, najprestižnejšem turnirju na teniški turneji. Wimbledon bo že osmo leto zapored dobil novo zmagovalko.

Dvoboj spremlja tudi britanska princesa Kate. Foto: Reuters

Za Igo Swiatek je to šesti finale na turnirjih za grand slam, in če zmaga, bo ostala neporažena v velikih finalih. Prav tako bi postala prva Poljakinja v zgodovini, ki bi slavila v Wimbledonu. Na drugi strani Amanda Anisimova živi teniško pravljico, potem ko je lani igrala še v kvalifikacijah. Letos pa se bo prvič borila za prestižno lovoriko in se s tem prebila med najboljših deset igralk na svetu. Američanka ima za seboj tudi posebno zgodbo.

Iga Swiatek Foto: Reuters

V igri veliko denarja

Zanimivo je, da se igralki do zdaj še nista pomerili na profesionalni ravni, leta 2016 pa sta se srečali v mladinski konkurenci, ko je Swiatek zmagala v mladinski različici Pokala Billie Jean King. Sobotni obračun bo zato nekaj posebnega, in to na najkultnejšem igrišču.

Zmagovalka bo poleg prestižnega naslova prejela tudi dva tisoč točk za WTA lestvico in kar tri milijone funtov nagrade (3,47 milijona evrov). Swiatek se lahko z zmago povzpne na tretje mesto na svetovno lestvico, medtem ko bi se Američanka prebila med najboljšo peterico.

Finale, Wimbledon



Iga Swiatek (Pol, 8) - Amanda Anisimova (ZDA, 13)

