Teniška igralka Amanda Anisimova po velikih osebnih težavah letos v Wimbledonu piše posebno zgodbo. Zgodbo, ko je bila zaradi osebnih stisk povsem na dnu, nato pa z močno voljo prišla do finala najbolj prestižnega teniškega turnirja. Ji bo uspel še zadnji korak do prestižne lovorike.

Amanda Anisimova je v četrtek presenetila teniško javnost, ko je po dveh nizih premagala Arino Sabalenko, prvo igralko (6:5, 4:6, 6:4) in se prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za grand slam. Njena nasprotnica v velikem finalu Poljakinja bo Iga Swiatek, ki še nima zmage na sveti travi.

Amanda Anisimova s svojim nečakom na osrednjem igrišču. Foto: Guliverimage

Ne bi verjela

Anisimova je že od nekdaj veljala za izjemen teniški talent, kar je kazala s svojimi fantastičnimi rezultati. Kmalu po njenih športnih uspehih se je soočala z duševnimi stiskami in se za nekaj časa umaknila iz profesionalnega tenisa.

"Iskreno, če bi mi rekli, da bom v finalu Wimbledona, vam ne bi verjela. Še posebej ne tako kmalu. To je preobrat po enem letu. Biti v finalu je nekaj neverjetnega," je po veliki zmagi v polfinalu je povedala Anisimova. Še lani se ji ni uspelo uvrstiti v glavni turnir, ko je izgubila v zadnjem krogu kvalifikacij.

Bili so tudi težki trenutki. Foto: Gulliver/Getty Images

23-letna Američanka trenutno živi svoje sanje, a leta 2023 je bila v povsem drugačnem položaju, ko se je borila z depresijo in izgorelostjo. Vrnila se je naslednje leto, zbrala pogum in odkrito spregovorila o svojih težavah.

"Vesela sem bila, da sem lahko bila iskrena glede razloga za umik. Že zato, ker sem lahko bila odkrita, je padlo kar nekaj bremena z mojih ramen. In če lahko pomagam drugim ljudem, da vedo, da niso edini, ki se borijo s tem in da niso sami. Res je bilo dobro, da sem razkrila, kako pomembno je, da je skrb zase vedno na prvem mestu," je Anisimova lani povedala za The New Zealand Herald.

Foto: Guliverimage Amanda Anisimova je navduševala že v najstniških letih, ko je bila pri 15 letih druga mladinka sveta, leta 2017 pa je osvojila OP ZDA med dekleti, ko je takrat v finalu premagala dvakratno prvakinjo turnirjev za grand slam v posamični konkurenci Coco Gauff.

Kritike tudi na račun njenega telesa

Poleg izgorelosti pa je spregovorila tudi o kritikah na račun njenega videza (body shaming), ki ga je bila deležna na družbenih omrežjih. "Število ljudi, ki na družbenih omrežjih vsak dan komentirajo moje telo, je zares veliko. Nikoli ne bom razumela te obsedenosti," je Američanka odgovorila tistim, ki so pisali, da sploh nima športne postave.

Verjela je, da se lahko vrne. Foto: Guliverimage

Verjela je

Vedno je vedela, da se bo vrnila ne glede na to, koliko časa bo potrebovala, da spet najde pravo pot. Čutila je, da mora v tenisu še marsikaj doseči. "Zmaga na enem največjih turnirjev je med mojimi glavnimi cilji in nisem se hotela tako zgodaj vdati po vsem, kar sem žrtvovala, glede na to, kako trdo sem delala. Ko sem se vrnila, sem odkrila novo željo po igranju tenisa. Željo, ki je nisem imela nikoli prej, niti kot najstnica ne. Vsaka zmaga ima zdaj posebno težo," je po četrtfinalni zmagi povedala trenutno 12. igralka sveta.

Preberite še: