If you want to know who can afford Wimbledon tickets, ...a spectator just popped a champagne bottle, the Cork landed on the court and stopped play#Wimbledon #sinner #alcaraz pic.twitter.com/DuA1kusbym — pat (@PatelBropodcast) July 13, 2025

Teniški turnir v Wimbledonu je znan kot turnir z dolgo tradicijo in posebnimi pravili. Zaščitni znak najprestižnejšega turnirja so predvsem bela športna oprava, jagode s smetano, med turnirjem pa prodajo tudi zelo velike količine šampanjca. Po nekaterih podatkih v štirinajstih dneh prodajo med 20 in 30 tisoč steklenic šampanjca ali penečega vina.

Glede pijače so pravila zelo jasna

In tako kot so stroga pravila glede oblačenja igralk in igralcev, so zelo jasna pravila glede nošenja pijače na wimbledonska igrišča. Gledalci lahko na tribune prinesejo eno 750-mililitrsko steklenico vina ali šampanjca ali dve pločevinki piva. Vsi šampanjci in peneča vina z zamaški morajo biti odprti pred vstopom na katerokoli igrišče. Prav tako je jasno zapisno, da po vstopu na tribune ni dovoljeno odpirati steklenic, da pok ob odpiranju steklenice ne zmoti igralcev na igrišču, kaj šele da zamašek prileti na igrišče.

V času turnirja prodajo ogromno steklenic šampanjca ali penečega vina. Foto: Guliverimage

In ravno zadnje se je zgodilo v moškem finalu, ko sta se merila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Tik preden je Italijan želel servirati, je pod njegove noge priletel zamašek. Prvi igralec sveta ga je mirno pobral in ga dal pobiralki žog. Bolj je to zmotilo Carlosa Alcaraza, ki je zakrilil z rokami in dal vedeti, da se takšne stvari ne smejo dogajati. Takoj za tem je glavna sodnica gledalce na tribunah pozvala, naj spoštujejo oba igralca in ne odpirajo steklenic tik pred začetkom točke.

Po dvoboju so Jannika Sinnerja vprašali, ali se mu je že kdaj zgodilo, da ga je pred servisom zmotil zamašek šampanjca. "Ne, samo v Wimbledonu, ampak zaradi tega radi igramo tukaj," se je pošalil Sinner.

Bolj kritičen je zaradi tega bil nekdanji vrhunski teniški igralec John McEnroe, ki je za ESPN povedal: "Tole je že nadležno. Naj mu vsaj vzamejo steklenico," je bil jasen legendarni Američan.

Emma Raducanu Foto: Guliverimage

Ni bil edini primer

To pa še zdaleč ni bil edini primer na letošnjem turnirju na sveti travi. Nekaj podobnega se je zgodilo na tekmi med Amando Anisimovo in Dalmo Galfi. Anisimova prav tako ni bila zadovoljna zaradi poka, ko je morala servirati.

Zamašek je na igrišče priletel tudi v prvem krogu, ko sta igrali domači igralki Emma Raducanu in Xu Mingge. Zamašek naj bi padel v servisno polje, Raducanu naj bi ga pobrala in ga vrnila lastnikom.

Jannik Sinner je v nedeljo prvič zmagal na sveti travi. Foto: Guliverimage

Organizatorji se na dogodek v finalu še niso odzvali. Vsi ti nesrečni dogodki, ki so sicer za Wimbledon nenavadni, dajo vedeti, da turnir na sveti travi ni le športni, ampak tudi družabni dogodek. Vseeno pa je treba vedeti, da so pravila zelo jasna in da bi biti moralo spoštovanje igralk in igralcev na prvem mestu. Bi se lahko v prihodnosti glede tega zgodile kakšne spremembe? Malo verjetno.

