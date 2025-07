Britanci navdušeni, Wimbledon ni tega doživel vse od leta 1936!

Britanca Julian Cash in Lloyd Glasspool sta zmagovalca v konkurenci dvojic na tretjem grand slamu sezone. S slavjem v Wimbledonu sta postala prva domačina z naslovom po davnem letu 1936. Za oba Britanca je bila to sploh prva zmaga med dvojicami na turnirjih za grand slam. Cash in Glasspool sta bila v finalu s 6:2, 7:6 (3) boljša od avstralsko-nizozemske naveze Rinky Hijikata-David Pel.

Britanca sta razveselila domače občinstvo in prekinila 89 let staro sušo brez para britanskih zmagovalcev. Nazadnje je to uspelo Patu Hughesu in Raymondu Tuckeyju leta 1936.

Od tedaj so Britanci nekajkrat slavili skupaj s teniškimi igralci iz drugih držav. Leta 2012 je to uspelo Jonathanu Marrayu, v zadnjih dveh letih pa sta bila del zmagovitega para še Neal Skupski (2023) in Henry Patten (2024).

Danes se v Wimbledonu igra še ženski finale. Tekmici sta Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Amanda Anisimova.

V mešanih dvojicah sta slavila Nizozemec Sem Verbeek in Čehinja Katerina Siniakova, ki sta v četrtek ugnala britansko-brazilsko navezo Joe Salisbury/Lucrezia Stefanini.

Finale ženskih dvojic bo v nedeljo. Tajvanka Hsieh Su-wei in Latvijka Jelena Ostapenko se bosta pomerili proti Rusinji Veroniki Kudermetovi in Belgijki Elise Mertens.

V nedeljo bo tudi moški finale, ko se bosta za konec sporeda v Wimbledonu udarila prva nosilca, Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz.