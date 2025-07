Sinner v boju za finale pometel z Đokovićem

Jannik Sinner je v drugem polfinalu letošnjega Wimbledona s 6:3, 6:3, 6:4 premagal Novaka Đokovića. Italijan se bo v finalu pomeril s Špancem Carlosom Alcarazom. Dvakratni zaporedni zmagovalec najbolj prestižnega teniškega turnirja na svetu v letih 2023 in 2024 je v današnjem prvem polfinalnem obračunu premagal Američana Taylorja Fritza s 6:4, 5:7, 6:3 in 7:6 (6).

Jannik Sinner (Ita, 1) : Novak Đoković (Srb, 6) 6:3, 6:3, 6:4

Osemintridesetletni Đoković, sicer 24-kratni zmagovalec največjih turnirjih na svetu (tovrsten rekord si deli z Avstralko Margaret Court) v polfinalu ni bil dorasel 15 let mlajšemu tekmecu iz Južne Tirolske.

Sinner je takoj zagospodaril na osrednjem igrišču v Wimbledonu in v prvem nizu dvakrat odvzel servis tekmecu za zmago s 6:3. Vajo je ponovil v začetku drugega niza, ko je povedel s 3:0, nato pa z "brezhibno predstavo" niz končal s 6:3. Italijan je v uvodnih dveh nizih dosegel deset asov, na prvi servis pa je imel kar 94-odstotno realizacijo osvojenih točk.

Foto: Reuters

Tretji niz se je začel po okusu 10-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam v Melbournu, 7-kratnega v Wimbledonu, 4-kratnega v New Yorku in 3-kratnega v Parizu iz Srbije, ki je v drugi igri prvič na dvoboju odvzel začetni udarec Sinnerju in povedel s 3:0.

A nato se je Italijan znova zbral in ujel predstavo iz uvodnih dveh nizih. Dobil je naslednjih pet iger in povedel s 5:3, po uri in 55 minutah dolgem dvoboju pa dokončno strl Đokovića in si priigral veliki finale z Alcarazom.

Z njim se je doslej odigral dvanajst medsebojnih dvobojev, na štirih je zmagal, osem dvobojev pa je dobil Španec, tudi njun zadnji v velikem finalu letošnjega Roland Garrosa.

Alcaraz potreboval štiri nize

Kot prvi se je v finale uvrstil dvaindvajsetletni Španec Alcaraz, sicer drugi nosilec turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov, ki je za zmago nad pet let starejšim tekmecem iz ZDA potreboval dve uri in 49 minut.

V prvi igri uvodnega niza je visokoraslemu Američanu odvzel servis že v prvi igri in po 36 minutah zmagal s 6:4. V izenačenem drugem nizu sta imela oba igralca do dvanajste igre v posesti svoj začetni udarec, nato pa je prvi popustil Alcaraz in niz izgubil s 5:7.

Španec je bil v naslednjem nizu absolutni gospodar osrednjega igrišča v All England Clubu. Za zmago s 6:3 je potreboval 33 minut, v izenačenem četrtem nizu pa je odločitev padla šele v podaljšani igri. Bolje ga je začel Alcaraz, ki je povedel s 4:1, nato pa je Fritz nanizal pet zaporednih točk in povedel s 6:4. A Španec se je v mojstrskem slogu izvil iz neprijetnega položaja, v seriji je osvojil štiri zaporedne točke za končno zmago z 8:6.

Carlos Alcaraz se je uvrstil v veliki finale. Foto: Reuters

"To je bil zelo zahteven dvoboj, a taki so vsi, ko je na drugi strani mreže Taylor. Še težje je bilo zaradi razmer in izjemne vročine. Polfinalni dvoboji v Wimbledonu so vselej zahtevni, kljub živčnosti in napetosti pa sem ponosen, da sem ostal miren," je po polfinalni zmagi dejal Alcaraz, ki bo tretjič zaporedoma igral v velikem finalu.

"Ne razmišljam o zmagovalnem nizu. V Wimbledonu živim svoje sanje, ko stopim na ta čudovita igrišča in igram tenis na najlepšem turnirju na svetu. Tretjič zaporedoma sem se uvrstil v finale in želim uživati v tem trenutku, o nedeljskem finalu pa bom razmišljal malce kasneje," je še dodal Španec.

Taylor Fritz je svojo pot v Wimbledonu končal v polfinalu. Foto: Reuters

Petkratni zmagovalec turnirjev za grand slam s Pirenejskega polotoka je poleg dveh končnih zmagoslavij v Wimbledonu dvakrat zmagal še na odprtem prvenstvu Francije v Parizu v letih 2024 in 2025 ter na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku leta 2022.

Jannik Sinner (Ita, 1) – Novak Đoković (Srb, 6) 6:3, 6:3, 6:4.

