El actor inglés Hugh Grant dormido durante el partido de Cobolli y Djockovic por la intensidad 🤣🤣🤣👇 #wimbledon pic.twitter.com/kyA629aiBQ — EL ÚLTIMO COLINESIO Ⓜ️ (@ultimocolinesio) July 9, 2025

V sredo sta se na osrednjem igrišču na teniškem turnirju v Wimbledonu merila Novak Đoković in Flavio Cobolli. Očitno pa dvoboj ni bil dovolj zanimiv za britanskega igralca Hugha Granta, ki je med dvobojem zaspal – in to v kraljevi loži, ko je bil v družbi svoje žene Anne Elisabet Eberstein.

Odzivi so bili različni. Nekateri so se na njegov račun pošalili in zapisali, da je vse skupaj bilo preveč zanj. Drugi so bili medtem zelo kritični, saj naj bi bilo to nespoštovanje do pomembnega športnega dogodka. Nekateri pa so bili tudi zelo jezni nanj, saj so dolge ure čakali v vrsti, da so sploh dobili vstopnice za turnir.

Novak Đoković Foto: Reuters

Znani vsi polfinalisti

Sicer so na najprestižnejšem teniškem turnirju znani že vsi polfinalni pari. V ženski konkurenci se bodo za finalno vstopnico udarile Arina Sabalenka in Amanda Anisimova ter Belinda Bencic in Iga Swiatek. V moškem delu pa bodo v polfinalu igrali Taylor Fritz in Carlos Alcaraz, drugi par pa bosta Novak Đoković in Jannik Sinner.

