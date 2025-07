Tretja polfinalistka grand slama v londonskem Wimbledonu je Iga Swiatek, ki je v četrtfinalu 6:2 in 7:5 premagala Ljudmilo Samsonovo. Za Poljakinjo, sicer zmagovalko petih grand slamov, je to sploh prvi polfinale v All England Clubu. V polfinalu se bo pomerila z Belindo Bencic, ki je po dveh podaljšanih igrah s 7:6 in 7:6 izločila Miro Andrejevo. Tudi za Švicarko je to prvi polfinale Wimbledona.

Belinda Bencic se je prvič uvrstila v polfinale Wimbledona. Foto: Reuters V londonskem Wimbledonu svoj preporod kaže Belinda Bencic, ki se je na igrišča vrnila po rojstvu hčerke Belle. Osemindvajsetletna Švicarka je po dveh urah in 10 minutah z dvakrat 7:6 premagala 10 let mlajšo Miro Andrejevo, ki je v ključnih trenutkih naredila preveč napak, ki so bile predvsem manjka izkušenj in samozavesti. Za Bencic je to prvi polfinale Wimbledona in šele drugi polfinale na grand slamih (leta 2019 je bila polfinalistka New Yorka). Za finale se bo pomerila z Igo Swiatek, ki igra svoj najboljši tenis na travi doslej. Petkratna zmagovalka grand slamov se je prav tako prvič uvrstila v polfinale turnirja na londonski sveti travi. V četrtfinalu je 6:2 in 7:5 premagala Ljudmilo Samsonovo.

"Zelo težko je igrati proti Miri. Do nje gojim veliko spoštovanja, stara je komaj 18 let, a igra odlično in je osvojila že številne velike turnirje. Včeraj zvečer sem analizirala njeno igro in res sem vesela, da mi je uspelo. To je čaroben trenutek v moji karieri," je prvi v izjavi dejala 28-letna Švicarka. "Ne vem, kaj je odločilo. V tesnih trenutkih postaneš malce zakrčen, ne razmišljaš ravno o stvareh, takrat pride do izraza instinkt. Res je nor občutek, uresničila sem svoje sanje, zato sem kar malo brez besed."

"Občutek je sijajen. Imam kurjo polt po tej zmagi. Res sem trdo garala, da bi napredovala na travi. Na tem bom gradila še naprej," pa je po zmagi dejala prva poljska polfinalistka Wimbledona po Agnieszki Radwanski (2015).

Prvi polfinalni par tvorita Arina Sabalenka in Amanda Anisimova, ki sta v torek premagali Lauro Siegemund oziroma Anastazijo Pavljučenkovo.