V ponedeljek smo na osrednjem igrišču videli dramo, saj je Grigor Dimitrov moral nesrečno predati dvoboj. Bolgar je za četrtfinale igral proti Janniku Sinnerju in bil pred eno najpomembnejših zmag v karieri. Vodil je že z 2:0 v nizih (6:3, 7:5, 2:2), nato pa ga je v četrti igri tretjega niza ob servisu zapeklo v desnem delu prsnega koša in se je sesedel. Kmalu za tem je Dimitrov v solzah predal dvoboj in jasno je, da velja za največjega osmoljenca najprestižnejšega teniškega turnirja.

Zelo pa je odmevala sporočilo njegovega dekleta Eize Gonzalez, pevke in igralke, ki ima na Instagramu kar osem milijonov sledilcev. "Ljubezen mojega življenja. Ne bi mogla biti bolj ponosna nate. Izjemen si. To je le trenutek, ki bo minil in te naredil še močnejšega. Gledanje tebe z vsem svetom je bil opomnik, kdo si. Ti si zmagovalec. Vsi smo to videli. In spet ti bo to uspelo," je zapisala 34-letna mehiška zvezdnica.

Sinner se je izkazal za velikega športnika

V tem dvoboju pa se je za velikega športnika izkazal tudi Jannik Sinner, ki je po predaji priznal, da to ni bila njegova zmaga. Prav tako se je videlo, da mu je bilo zelo žal, da se je dvoboj končal na takšen način.

"Tega sploh ne jemljem kot zmago, ampak le kot nesrečen trenutek, ki smo mu bili priča. Na zadnjih turnirjih za grand slam je imel veliko težav s poškodbami, zato ga je bilo zelo težko gledati s to poškodbo. Po njegovem odzivu smo lahko videli, koliko mu pomeni ta šport. Je eden največjih garačev na turneji in vse skupaj je zelo žalostno," je povedal 23-letni teniški igralec, ki ga v sredo čaka četrtfinalni dvoboj z Benom Sheltonom.

