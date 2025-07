Lahko Britanec šokira teniški svet?

Britanski teniški igralec Cameron Norrie bo v četrtfinalu skušal ustaviti, Carlosa Alcaraza, ki na wimbledonski travi že 22 tekem zapored ne pozna poraza. Za Britanca se to zdi skoraj nemogoča naloga, a v preteklosti smo videli že vrsto velikih presenečenj.

Dejstvo je, da bo moral Norrie igrati svoj najboljši tenis, če boi želel premagati superiornega Španca. Igralca sta do zdaj igrala šest medsebojnih dvobojev, a na travi do zdaj še nista prekrižala loparjev. Izid v zmagah je 4:2 za Alcaraza.

V drugem četrtfinalu bosta igrala Američan Taylor Fritz, ki je peti nosilec turnirja, in Karen Kačanov. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja je dobil ruski teniški igralec. "Takrat sem bil povsem drugačen igralec. Zdaj sem boljši. In to veliko boljši," je pred dvobojem povedal Fritz.

Cameron Norrie (VBr) - Carlos Alcaraz (Špa, 2)

Taylor Fritz (ZDA, 5) - Karen Kačanov (Rus, 17)

