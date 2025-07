Foto: Profimedia

Belo čipkasto krilo

Leslie je nosila dolgo belo krilo iz fine čipke, ki je delovalo romantično in uglajeno. Takšen kos dodaja teksturo in nežno poudari ženstvenost. Poiščite model z visokim pasom in lahkotnim padajočim krojem, ki lepo zaniha pri hoji.

Oprijet blejzer

Na vrhu je Leslie nosila bel, telesu prilagojen blejzer, ki je stajlingu dodal definicijo in eleganco. Za podoben učinek izberite model, ki lepo objame telo, a še vedno omogoča gibanje.

Beli čevlji s peto

Stajling je zaokrožila z minimalističnimi belimi salonarji z nežno peto. Takšni čevlji podaljšajo noge in dodajo videzu piko na i. Lahko izberete klasične usnjene salonarje ali nekoliko bolj poletno različico z odprto peto ali paščkom okoli gležnja.

