Novak Đoković je v polfinalu turnirja v Wimbledonu gladko izgubil proti Janniku Sinnerju. Italijan je bil boljši z izidom 6:3, 6:3 in 6:4 ter Đokovića premagal že petič zapored. Srb v dvoboj ni prišel optimalno pripravljen, saj je imel nekaj težav z nogo in se ni mogel gibati tako, kot si je želel. Glede tega Nole ni želel iskati izgovorov in priznal, da je bil Sinner tudi tokrat predober zanj. Vedno bolj pa se zaveda, da leta niso zgolj številka.

Novak Đoković je bi v polfinalu brez prave energije. Foto: Guliverimage

"Tako pač je"

"Ne mislim, da gre za smolo, ampak gre za starost. Telo je izčrpano ... Ne glede na to, koliko skrbim zanj, je to realnost. V zadnjem letu in pol sem to čutil kot še nikoli do zdaj. Težko to sprejmem, saj če sem zdrav, lahko še vedno igram dober tenis. To sem letos dokazal, ampak mislim, da je igranje dvobojev na tri dobljene nize zame težava v fizičnem smislu. Dlje, ko turnir traja, slabše je. Uspe mi priti do finala, letos sem se na turnirjih za grand slam vsakič uvrstil v polfinale, potem pa igram s Sinnerjem ali Alcarazom ... In v te dvoboje grem s pol rezervoarja in je nemogoče zmagati. Tako pač je. To je ena od stvari, ki jih moram sprejeti, in iz tega izvleči najboljše," je uvodoma na novinarski konferenci povedal 38-letni Beograjčan.

Jelena Đoković, njegova žena, mu vsa leta stoji ob strani. Foto: Guliverimage

Pogovoriti se mora s svojo družino

Ob vsem tem se vse bolj poraja vprašanje, ali bo 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam vztrajal na svoji poti, saj vemo, da igralca kova, kot je on, zanimajo le zmage. Prav tako je jasno, da si še kako želi, da bi v svojo vitrino postavil rekordno, 25. lovoriko za grand slam. Pred turnirjem je Đoković govoril, da se mu zdi, da bi mu v Wimbledonu to najlažje uspelo, a se mu letos ni izšlo. A bolj kot ne je jasno, da ne mislil kar tako odnehati.

"Naredil sem vse, kar sem lahko glede treningov in priprav, da bi na turnirjih za grand slam igral najbolje. In mislim, da ne glede na to, da letos ali lani nisem zmagal na turnirjih za grand slam, da na turnirjih igram najboljši tenis. Ti turnirji so tisto, kar mi v tem obdobju kariere največ pomeni. Torej, da ... Moram se pogovoriti s svojo ekipo in družino ter videti, kaj želim početi s svojim razporedom in kje sem lahko v najboljši formi," je povedal Srb, ki ima v lasti že nešteto teniških rekordov.

Vse dela, da bi telo zdržalo. Foto: Guliverimage

Đoković se ob vsem tem odkrito sprašuje, kaj lahko še naredi bolje, saj porabi ure in ure, da je njegovo telo v najboljšem stanju in da je pripravljeno na največje napore.

"Rad bi videl, ali kdo na celi turneji bolj skrbi za telo kot jaz. Žal imam poškodbe in za zdaj za to nisem nagrajen, ampak sem bil nagrajen vrsto let. Zdaj se mi zdi kot smola, ampak ... Bog in življenje sta mi v življenju prinesla toliko, da če bi se zdaj začel pritoževati nad poškodbami ... Res sem bil dolgo zdrav. Najbolje moram izkoristiti to, kar mi je še ostalo. Fizično stanje me moti. Tukaj si, želiš igrati, si odločen, ampak telo te noče poslušati in to je to," je še povedal Nole, ki ima v tem obdobju kariere vse več privržencev. Vsi mu privoščijo, da bi mu še kdaj uspelo … Pa mu bo?

