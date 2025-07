Jannik Sinner je do zdaj skupno osvojil štiri turnirje za grand slam. Foto: Guliverimage

Jannik Sinner je s to zmago spisal posebno zgodbo, saj je postal prvi Italijan, ki je osvojil ta turnir. Pred tem je bil najbližje leta 2021 Matteo Berrettini, ki je takrat igral v finalu. Južni Tirolec je letos stopil še stopničko višje in zmagal najprestižnejši teniški turnir. To je bila zanj četrta lovorika na turnirju za grand slam, pred tem je dvakrat zmagal OP Avstralije in enkrat OP ZDA.

Po porazu v Parizu mu je bilo težko, a ...

"Predvsem je čustveno, saj sem v Parizu doživel zelo težak poraz. A na koncu ni pomembno, kako zmagaš ali kako izgubiš na pomembnih turnirjih, le razumeti moraš, kaj si naredil narobe in poskusiti delati na tem. Točno to smo naredili. Poskušali smo sprejeti poraz in preprosto nadaljevali z delom. To je zagotovo eden od razlogov, zakaj tukaj držim ta pokal. Zelo sem hvaležen, da sem zdrav in da imam okoli sebe odlične ljudi in imeti ta pokal, mi pomeni veliko," je uvodoma povedal Sinner, ki je nasmejal občinstvo, ko se je zahvalil tudi svojem bratu, da ga je prišel podpreti.

"Posebna zahvala tudi bratu, ker ta konec tedna ni dirke Formule 1. Zato je tukaj," je povedal Sinner, potem ko njegovega brata v Rimu ni bilo, saj si je raje ogledal dirko formule 1 v Imoli.

Un bouchon de champagne projeté sur le court interrompt brièvement la finale de Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner



➡️ https://t.co/o2DPzcclMH pic.twitter.com/G34EqiDEXM — L'Équipe (@lequipe) July 13, 2025

Brez vprašanj o nesrečnem zamašku ni šlo

Med dvobojem je prišlo do neljubega dogodka. Zmagovalcu je pod noge priletel zamašek od šampanjc in za trenutek so prekinili dvoboj. Po dvoboju so ga vprašali, če se mu je to kdaj že zgodilo. "Ne, samo v Wimbledonu, ampak zaradi tega radi igramo tukaj" je z nasmehom na obrazu povedal Sinner.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Carlos Alcaraz je v prvem nizu v peti igri izgubil igro na svoj servis. Foto: Reuters

Nora zadnja točka prvega niza

Igralca sta uvodne igre dobila brez večjih težav. Oba sta dobro servirala in brez težav dobivala igre na svoj servis. Do prvega preobrata je prišlo v peti igri, ko je Janniku Sinnerju uspel prvi brejk in je povedel s 3:2. V naslednji igri je potrdil odvzem servisa in imel v rokah že vodstvo s 4:2.

A v osmi igri je znova prišlo do preobrata. Sinner je naredil nekaj nepotrebnih napak, Alcaraz je to izkoristil in izenačil na 4:4. V deseti igri je imel Alcaraz žogo za niz, a se je Sinner prvič rešil iz težav. V drugo je Italijan naredil dvojno napako in Špancu spet ponudil možnost za osvojitev niza. Ta je po nori točki le osvojil prvi niz, ki je trajal 45 minut.

Jannik Sinner je dobil drugi niz. Foto: Guliverimage

Sinner do drugega niza, slaba volja zaradi odpiranja šampanjca

Drugi niz se je začel veliko bolj vihravo, saj je Sinner že v prvi igri povedel z 0:40, jo nekaj trenutkov pozneje dobil in povedel z 1:0. V naslednji igri je brejk potrdil in povedel z 2:0. Spet je postalo zanimivo v tretji igri drugega niza, ko je Jannik povedel že z 0:30, in zdelo se je, da diši po še enem brejku. V nadaljevanju je Španec vzel stvari v svoje roke in vendarle dobil prvo igro v tem nizu (2:1).

Jannik Sinner had to pick up a champagne cork mid-game during the Wimbledon final against Carlos Alcaraz.



Only at Wimbledon. 😭😭😭🍾



pic.twitter.com/h5kvASPrOC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 13, 2025

Na letošnjem Wimbledonu smo že večkrat videli, kako so nekateri med igro odpirali šampanjec. V finalu je šlo še dlje – zamašek je priletel celo pod noge Jannika Sinnerja. Carlos Alcaraz je bil zaradi tega vidno slabe volje.

V sedmi igri je Sinner dobil priložnost za drugi brejk, potem ko je Alcaraz naredil dve zaporedni dvojni napaki, a Jannik tega ni izkoristil. Alcaraz je dobil igro in znižal zaostanek na 4:3. V nadaljevanju je Sinner ohranil prednost in drugi niz po 49 minutah več kot zasluženo dobil.

Foto: Guliverimage

Tretji niz je odločila deveta igra

V prvi igri tretjega niza je Južni Tirolec takoj zapretil, saj bi lahko nasprotniku še enkrat odvzel servis. Alcaraz je dvignil raven svoje igre, dobil igro in povedel z 1:0. V nadaljevanju sta oba brez težav dobivala igre na svoj servis. Nato je prišla na vrsto deveta igra. Sinner je na servis Alcaraza povedel s 30:40. To prednost je izkoristil že v naslednji točki, ko je Špancu odvzel servis in povedel s 5:4. V naslednji igri je brez težav dobil igro na svoj servis in zasluženo slavil s 6:4. S tem je v nizih povedel z 2:1 in bil le še niz oddaljen od svoje prve zmage na sveti travi.

Olajšanje Jannika Sinnerja. Foto: Guliverimage

Tudi četrti niz po notah 23-letnika

V četrtem, odločilnem nizu je Italijan nadaljeval v svojem slogu. Uvodni dve igri sta oba igralca dobila na svoj servis, v tretji pa je Sinner z nekaj izjemnimi udarci nadigral Alcaraza, mu odvzel servis in povedel z 2:1. Naslednjo igro je dobil brez izgubljene točke in povedel s 3:1.

A kot se je že večkrat pokazalo Alcaraza ne smemo nikoli odpisati. V osmi igri si je priigral dve priložnosti za odvzem servisa (15:40), a se Sinner ni pustil zmesti in je kljub temu dobil igro na svoj servis. V nadaljevanju je držal visok ritem igre, četrti niz dobil s 6:4, kar ga je na koncu pripeljalo do največje zmage v njegovi karieri.

Ne želita se (še) primerjati z veliko trojico

Jasno je, da Jannik Sinner in Carlos Alcaraz v teniškem športu pišeta novo zgodbo. A tako en kot tudi drugi si niti slučajno ne želita primerjati z obdobjem velike trojice, ko so na teniških igriščih kraljevali Roger Federer, Rafael Nadal in še vedno aktivni Novak Đoković. A po mnenju mnogih sta na pravi poti.

Wimbledon, finale



Jannik Sinner (Ita, 1) : Carlos Alcaraz (Špa, 1) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

