Sinner spet zaposlil trenerja, ki ga je odpustil ob dopinškem škandalu

"Jannik Sinner je s takojšnjim učinkom najel Umberta Ferraro za svojega kondicijskega trenerja," je v sporočilu za javnost zapisala Avima, družba, ki zastopa nedavnega wimbledonskega zmagovalca.

Odkar so poleti 2024 razkrili Sinnerjeve pozitivne teste na klostebol, je italijanski teniški igralec dosledno vztrajal pri svoji nedolžnosti in pojasnil, da se je okužil med masažo, ki jo je opravil član njegove ekipe.

Čeprav so protidopinške oblasti priznale naključen izvor okužbe, je Svetovna protidopinška agencija (Wada) Italijanu vseeno naložila trimesečni suspenz, ki ga je Sinner odslužil med februarjem in majem 2025 kot del njegove odgovornosti do spremljevalnega osebja.

Sinner je po razkritju pozitivnih testov hitro odpisal tako Ferraro kot fizioterapevta Giacoma Naldija, a je Južnotirolec ob robu finala ATP v Torinu novembra 2024 o prvem še vseeno govoril kot o odličnem trenerju.

Ferrara, ki je v zadnjih mesecih sodeloval z nekdanjim igralcem prve deseterice Matteom Berrettinijem, je za Sinnerjevo okužbo okrivil Naldija.

🚨 BREAKING — Umberto Ferrara is officially back in Jannik Sinner’s team. 🇮🇹



The physical trainer, key in Sinner’s early rise, rejoins the staff after a long separation.

A new chapter begins — with familiar strength behind him.



🗞️ @giovannipelazzo pic.twitter.com/n8Q7iW17PU