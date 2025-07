Edina oseba, starejša od nje, ki je kdaj zmagala na uradnem dvoboju turneje WTA, je bila češko-ameriška igralka Martina Navratilova, ki je zmago slavila leta 2004 pri 47 letih.

Williams je ena najboljših teniških igralk v zgodovini, saj je z mlajšo sestro Sereno Williams osvojila 21 naslovov za grand slam - sedem v posamični konkurenci in 14 v dvojicah.

Po poročanju ameriških medijev je bila Williams, ki je morala lansko poletje prestati operacijo maternice, do pred tednom dni pri združenju WTA označena kot "neaktivna".

Tokrat je nekdanja številka 1 svetovnega tenisa proti mlajši rojakinji počela tisto, kar je vedno počela: servirala je močno, vračala je močno, udarjala je močno.

Venus Williams after becoming the oldest WTA match winner since 2004:



“I had to come back for the insurance, because they informed me this year that I’m on cobra. So it’s like, I got to get my benefits on” 😭😭😭😭



pic.twitter.com/Npu7d6c5Wt