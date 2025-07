Tudi Carlos Alcaraz odpovedal nastop v Torontu

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz prav tako ne bo tekmoval na mastersu ATP v Torontu. Zmagovalec petih grand slamov je to sporočil prek družbenih omrežij. Že pred njim so nastope na trdi podlagi odpovedali številka 1 na svetu Jannik Sinner, številka 5 Jack Draper ter rekorder po številu grand slamov Novak Đoković.

"Po mnogih tednih neprekinjenega tekmovanja brez premora letos ne morem igrati v Torontu. Imam manjše težave z mišicami in si moram fizično in psihično opomoči za to, kar sledi v nadaljevanju sezone," je preko družbenih omrežij sporočil Carlos Alcaraz.

"Zelo mi je žal za turnir in moje navijače v Kanadi. Se vidimo prihodnje leto," je dodal 22-letnik, ki po finalu Wimbledona počitnikuje na španskih otokih.

Zdi se, da ima tretji igralec sveta Nemec Alexander Zverev, ki je zdaj prvi nosilec, odprto pot do zmage.

Po zgodnjem izpadu iz Wimbledona je Zverev razkril, da ima duševne težave in napovedal, da se mora nekaj v njem nekaj spremeniti. Nadaljnje odgovore bo lahko podal na turnirju v Torontu, ki bo od 27. julija do 7. avgusta.

