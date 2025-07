🗞️Legend Andre Agassi is reportedly working alongside Holger Rune in Washington for three days to see if they develop chemistry and see if he can bring his fresh perspective and experience to the project.



A few videos of the two men's practice this Friday.



(@OpenCourt) pic.twitter.com/HW0GCBdiPT — Holger Rune Daily (@RuneDaily_) July 19, 2025

Danskega teniškega igralca so opazili na treningu v Washingtonu, kjer ga je budno spremljal Andre Agassi. To je takoj sprožilo govorice, da bi lahko Rune in Aggasi v prihodnje sodelovala. Trenutno zanj skrbita trenerja Kenneth Carlsen in Lars Christensen, medtem ko je priznani trener Patrick Mouratoglou odšel julija 2024.

Andre Agassi je pred leti sodeloval tudi z Novakom Đokovićem. Foto: Reuters Andre Agassi, nekdanji prvi igralec sveta, že ima nekaj trenerskih izkušenj. Leta 2017 in 2018 je sodeloval z Novakom Đokovićem, preden se je za dve leti pridružil ekipi Grigorja Dimitrova. Američan pa ne bi bil njegov prvi trener, ki je v svojo vitrino postavil lovoriko za grand slam. Rune je nekaj mesecev sodeloval z Borisom Beckerjem, sodelovala sta od oktobra 2023 do februarja 2024.

Foto: Gulliver/Getty Images Andre Agassi sicer velja za enega največjih igralcev vseh časov. Med letoma 1986 in 2006 je osvojil osem turnirjev za grand slam in je eden redkih igralcev, ki je dosegel karierni grand slam (osvojil je vse štiri turnirje za grand slam, op. p.). Poleg tega je leta 1996 v Atlanti osvojil zlato olimpijsko medaljo. Poročen je z legendarno teniško igralko Steffi Graf in je avtor priznane avtobiografije Open, v kateri je iskreno razkril tudi temnejše plati svoje kariere.

Veliko se je naučil "Imam visoke ambicije in visoke cilje, tako da potrebujem ljudi okoli sebe, ki imajo enako vizijo." Foto: Reuters

"Po 15 letih, ko sem bil z istim trenerjem, ni lahko v prvo najti pravega," je Holger Rune povedal, ko se je razšel z Beckerjem, ki je nekaj let uspešno sodeloval z Đokovićem.

"Veliko sem se naučil in ugotovil, kaj je pomembno, da se dobro počutim in se hkrati razvijam. Imam visoke ambicije in visoke cilje, tako da potrebujem ljudi okoli sebe, ki imajo enako vizijo. In da jim lahko zaupam, da dosežem svoje cilje. Potrebujem ljudi, ki me poznajo in ki so lahko vseskozi ob meni. To mi daje varnost in veselje v svetu, kjer se razmere spreminjajo vsak teden."

V Wimbledonu je bilo veliko razočaranje

Številni teniški strokovnjaki so menili, da bi lahko 22-letni teniški igralec lahko mešal štrene Carlosu Alcarazu in Janniku Sinnerju, še posebej, ko je spomladi na turnirju v Barceloni v finalu premagal Carlosa Alcaraza, petkratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

A v naslednjih mesecih smo lahko v njegovi igri videli kar nekaj vzponov in padcev. Temu primerni so bili tudi njegovi rezultati. Na Roland Garrosu se je poslovil v osmini finala, v Wimbledonu pa je spakiral kovčke že v prvem krogu. Zadnjega poraza pa ni sprejel najboljše.

"Če igram normalno, ga lahko od desetih poskusov premagam devetkrat. Z vsem spoštovanjem do Nicolasa Jarryja," je povedal na tiskovni konferenci po porazu v Wimbledonu. Bo njegovo krivuljo uspelo dvigniti Andreju Agassiju?

Preberite še: