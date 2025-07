Zmagovita vrnitev 45-letne Venus Williams

Venus Williams in Hailey Baptiste sta v Washingtonu premagali Eugenie Bouchard in Clervie Ngounoue s 6:3, 6:1 in se uvrstili v četrtfinale dvojic, nekdanja številka 1 na svetu pa je dejala, da se je ob vrnitvi na igrišče počutila "navdihujoče".

"Ni nama bilo lahko, a sva se hitro povezali kot ekipa. Obožujem teniško igro in še vedno znam močno udariti," je Williams povedala za Sky Sports. V prvem krogu turnirja posameznic pa jo čaka dvoboj z rojakinjo Peyton Stearns.

Foto: Guliverimage Williams je tako uživala v igranju s 23-letno Baptiste, da se je pošalila, da bi morala pred leti igrati z njo namesto z mlajšo sestro Sereno Williams, s katero je osvojila 14 naslovov za grand slam v dvojicah.

"Videla sem, da bi bili dober par. Le začeti bi morali skupaj igrati prej, pred leti, kajne?" je dejala.

Venus Williams je v karieri osvojila štiri zlate olimpijske medalje za ZDA, pet Wimbledonov (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) in dve odprti prvenstvi ZDA (2000, 2001), njena sestra Serena Williams pa je športna legenda s 23 naslovi za grand slam.

