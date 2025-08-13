Prihodnji teden bo Rio de Janeiro gostil 41. svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. V konkurenci več kot 300 tekmovalk iz kar 77 držav bo Slovenijo na prvem velikem tekmovanju v novem olimpijskem ciklu do Los Angelesa 2028 zastopala komaj 16-letna Alja Ponikvar. Lanska mladinska evropska podprvakinja s kiji se prvega izziva med članicami veseli.

Alja Ponikvar je minulo sezono dosegla zgodovinski uspeh, ko je med mladinkami postala evropska podprvakinja. Vendar ji ni šlo vse po načrtih, saj si je v pripravah na prvo člansko sezono poškodovala nogo. Zdravniki so ji odkrili zlom stopalnice na desni nogi, kar je zanjo namesto treningov in tekmovanj pomenilo dolgotrajno okrevanje.

Poškodba pozabljena

To je zdaj končano, je mlada telovadka povedala na novinarski konferenci pred odhodom v Brazilijo. "Ta poškodba mi je res prekrižala načrte in je od mene zahtevala predvsem veliko potrpežljivosti. A zdaj je pozabljena. Sredi maja sem se začela intenzivno pripravljati na SP in skušala res maksimalno izkoristiti vsak trening. Vesela sem za to priložnost," je dejala Ponikvar.

Prvo tekmo v sezoni in sploh prvo v članski kategoriji je imela na svetovnem pokalu v Milanu konec julija in jo oddelala zelo uspešno. "Alja je neverjetna. Na prvi tekmi po sedmih mesecih in to še z v celoti novim (članskim, op. STA) programom je v štirih nastopih naredila le eno napako. To je bila zanjo res dobra generalka za SP," je povedala trenerka Lena Salaujova.

Lani je dosegla zgodovinski uspeh, ko je med mladinkami postala evropska podprvakinja. Foto: Guliverimage

Ta je minuli teden skupaj z varovanko opravila priprave v italijanskem olimpijskem centru v Desiu v Lombardiji, kjer so poleg Ponikvar zadnje treninge pred SP opravile tudi reprezentantke Nemčije, Francije in Italije na čelu s petkratno svetovno in šestkratno evropsko prvakinjo Sofio Raffaeli.

"Te priprave so mi res veliko dale in hvala vsem, ki so mi jih omogočili. Mislim, da sem dobro pripravljena, največ pričakujem od žoge in obroča. Nastopam suvereno in na svoji prvi veliki članski tekmi, ki je obenem prva po težji poškodbi, se želim pokazati v kar najboljši luči," je dodala Ponikvar.

"Želim si nastopiti samozavestno, da bi me sodnice opazile in zaznale, da imam potencial ter lahko name računajo v prihodnjih sezonah," je še menila ritmičarka Narodnega doma.

Slovenijo bo zastopala le debitantka

Poleg Ponikvar in trenerke Salaujove bo v Brazilijo odpotovala tudi najboljša slovenska mednarodna sodnica Lena Jakubovska, ki je obenem trenerka Ponikvar ter predsednica strokovnega odbora za ritmiko pri Gimnastični zvezi Slovenije.

"Slovenijo bo na SP zastopala le debitantka v članski kategoriji Alja Ponikvar, ki se vrača na tekmovalni tepih po zlomu stopalnice, zaradi katere je morala spomladi izpustiti vsa tekmovanja. S polno obremenitvijo na treningih je lahko začela šele v drugi polovici maja. Na njenem prvem članskem SP je glavni cilj, da se pokaže sodnicam v dobri luči in nabere izkušnje za nadaljnjo kariero. Rezultatski cilj pa je uvrstitev v prvo polovico," je dejala Jakubovska.

Lena Jakubovska: Na njenem prvem članskem SP je glavni cilj, da se pokaže sodnicam v dobri luči in nabere izkušnje za nadaljnjo kariero. Foto: Bor Slana/STA

Kvalifikacije članic se bodo začele prihodnjo sredo z obročem in žogo, v četrtek sledijo nastopi s kiji in trakom, v petek je finale mnogoboja, v nedeljo pa boji za odličja po rekvizitih.

Na zadnjem SP je kraljica tekmovanja s popolnim izkupičkom postala Nemka Darja Varfolomeev. Poznejša olimpijska prvakinja iz Pariza bo namreč v Riu branila kar pet zlatih medalj.

Med glavnimi favoritinjami so še Raffaeli, evropska prvakinja Ukrajinka Tajsja Onofričuk, Bolgarka Stiliana Nikolova, slovenski ljubitelji ritmike pa bodo pesti držali tudi za 18-letno Taro Dragaš, Slovenko, ki živi v Vidmu in zastopa Italijo.

V Riu se bodo ritmičarke predstavile tudi v skupinskih sestavah, kjer Slovenija ne bo sodelovala.

