Ukrajinska reprezentanca v ritmični gimnastiki je na minulem evropskem prvenstvu v Tallinnu osvojila sedem kolajn, od tega tri zlate. Naslov v mnogoboju je osvojila Tajsija Onofričuk. Slovenke Brigita Krašovec, Ela Polak in Dora Valant niso nastopile po pričakovanjih in so tokrat ostale brez finalnega nastopa. Za Ukrajino sta se zvrstili Bolgarija in Španija. Prva ima pet kolajn, od tega tri zlate, druga pa štiri in prav tako tri zlate.

Zato pa je Italiji, za katero je v Estoniji odlično nastopila tudi mlada Slovenka Tara Dragaš, pripadel najprestižnejši naslov v ekipnem tekmovanju. Skupno pa je Italija osvojila šest kolajn.

Bolgariji je vse tri zlate kolajne v finalih po rekvizitih priborila Stiliana Nikolova, ki je zmagala z obročem, žogo in s kiji, s trakom pa je bila najboljša olimpijska prvakinja, Nemka Darja Varfolomeev. V tekmovanju skupinskih sestav so blestele Španke, ki so slavile tako v mnogoboju kot obeh finalih.

Krašovec prejela posebno nagrado

Daleč od odličij so bile tokrat slovenske ritmičarke. Po odhodu olimpijske Jekaterine Vedenejeve nazaj v Rusijo je v Tallinn odpotovala izjemno mlada reprezentanca, ki pa je imela vse možnosti za finale mnogoboja. Vendar sta tako Krašovec kot Polak v kvalifikacijah naredili preveč napak.

Zato pa je Brigita Krašovec prejela posebno nagrado krovne evropske zveze UEG, ki na vsakem prvenstvu stare celine podeli posebno nagrado tako v športni kot ritmični gimnastiki z imenom "zvezdni utrinek". Nagrada poudarja izjemna potovanja telovadcev, telovadk in ritmničark in prikazuje njihovo vztrajnost, predanost športu in vpliv.

Foto: Guliverimage

Cilj nagrade je navdihniti bodoče športnike in širšo javnost z zgodbami teh posameznikov in letos je nagrado prejela 21-letna Krašovec. Slovenka ritmiko trenira od leta 2008, vzporedno pa z enako predanostjo trenira tudi ples, kjer je bila dvakrat svetovna prvakinja v showdanceu.

Ljubljančanka že zdaj svoje znanje predaja mlajšim, sestavlja tekmovalne sestave, pomagala je tudi nekaterim ritmičarkam, ki tekmujejo na letošnjem EP, so v obrazložitvi med drugim zapisali pri UEG.

"Hvaležna sem bila že samo za nominacijo. Do zadnjega trenutka nisem vedela, da sem jaz nagrajenka letošnjega EP. Mislila sem, da bomo tam vsi nominiranci, tako da sem bila zelo presenečena. Hvaležna sem, da so se odločili nagraditi prav mene, še kar težko verjamem," je bila v prvem odzivu za Gimnastično zvezo Slovenije presenečena Krašovec.