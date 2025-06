Drugi dan v mnogoboju manj uspešen za slovenske ritmičarke

Na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v estonskem Tallinnu so se nadaljevale kvalifikacije za uvrstitev v finale mnogoboja v sestavah s kiji in trakom. Slovenskim tekmovalkam Brigiti Krašovec, Eli Polak in Dori Valant se današnji nastopi niso izšli po načrtih, bržkone se ne bodo uvrstile med 24 najboljših.

Kot prva med Slovenkami se je predstavila letošnja novinka v članski kategoriji Dora Valant, ki se je predstavila v sestavi s kiji. Vaja se ji je nekoliko ponesrečila, saj je večkrat izgubila rekvizit, kar se je odražalo na nižji izvedbeni in končni oceni. Z oceno 21,150 se trenutno uvršča na 35. mesto.

"Danes sem prvič nastopila na evropskem prvenstvu, in sicer s kiji. Vaja se mi žal ni posrečila. Imela sem veliko napak, vendar sem kljub temu ponosna nase. Pred nastopom, ko sem se pripravljala, me je bilo zelo strah, ko pa sem stopila na tepih, je nekaj treme izginilo. Napake, ki so se mi pripetile, pa so me samo spodbudile k več dela za naslednje leto," je po nastopu dejala Valant.

V dveh sestavah se je predstavila tudi Ela Polak, ki se ji četrtkovi nastopi niso najbolj posrečili. V prvi rotaciji se je predstavila v sestavi s kiji, kjer je imela eno večjo napako (izguba rekvizita). Prejela je oceno 23,200 in se trenutno uvršča na 27. mesto. V naslednji rotaciji se je predstavila še s svojim zadnjim rekvizitom, trakom, ki ga je izvedla brez napak. Polak je v mnogoboju skupno zbrala 69,850 točk in trenutno zaseda 29. mesto.

"Drugi dan je šel kanček boljše kot prvi, vseeno sem pri vaji s kiji naredila veliko napako, a sem tekmovanje zaključila s kar dobro vajo s trakom. S tekmo nisem najbolj zadovoljna, saj vem, da bi jo lahko bolje izpeljala, ampak je prinesla zelo lep spomin in dobro izkušnjo," je po tekmovanju dejala Polak.

Dve večji napaki Brigite Krašovec

Brigita Krašovec je po prvem tekmovalnem dnevu imela dobre možnosti za preboj med najboljših 24 stare celine. Danes se je predstavila le v vaji s trakom, ki je bil na vrsti v drugi rotaciji. V vaji sta se ji pripetili dve večji napaki, saj je pri dveh elementih izgubila rekvizit. Prejela je nekoliko nižjo oceno 22,850. Trenutno je s trakom uvrščena na 24. mesto. V kvalifikacijah mnogoboja pa je s skupno zbranimi 74,450 točkami trenutno 22.

"Brigita je v četrtek pokazala, da zmore, danes pa se ji ni izšlo. V pripravi je potekalo vse super. V sebi je imela nekaj straha, ki je bil ves čas prisoten. Morda je bilo tisto, ko ne moreš verjeti, da zmoreš. Prvi 'bumerang' je letel super, a se je ustrašila in se ni uspela pravočasno zbrati za težak element, ki sledi naprej. Škoda, da njena vaja ni prišla do izraza," je dejala njena dolgoletna trenerka Ana Kokalj.

Za končni skupni seštevek kvalifikacij se upoštevajo tri najboljše ocene. V finale mnogoboja se bo uvrstilo 24 najboljših tekmovalk iz kvalifikacijah. Na sporedu sta še skupini A in B, kjer bodo nastopile najboljše iz Nemčija, Bolgarije in Poljske, končni izidi pa bodo znani okoli 19. ure.

V soboto bo na sporedu finale mnogoboja, kjer se bodo tekmovalke predstavile v vseh štirih sestavah (sestava z obročem, žogo, kiji in trakom).

