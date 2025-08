Mladi slovenski košarkarji na EP v boj za peto mesto

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Beogradu v tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta danes premagala Nemčijo z 91:78 in se bo v nedeljo borila za končno peto mesto. Tekmec Slovencev bo zmagovalec obračuna med Srbijo in Turčijo. Slovenci so v četrtfinalu izgubili proti Franciji z 58:80.

Tekmo z Nemčijo so odprli odločno in si v prvi četrtini priigrali deset točk prednosti (28:18). V podobnem slogu so nadaljevali tudi v drugi četrtini in razliko povišali na 19 točk (49:30). Kljub močnemu pritisku Nemcev v drugem polčasu so Slovenci ostali zbrani in tekmo tako končali z zanesljivo zmago.

Najboljši strelec tekme je bil s 24 točkami Mark Morano Mahmutovič, 16 točk je dodal Samed Grošić.

Slovenski košarkarski upi so v skupinskem delu tekmovanja dosegli dve zmagi in doživeli en poraz. Premagali so Latvijo s 93:76 in Belgijo s 105:52 ter izgubili proti Španiji s 69:97.

Zadnja tekma na EP jih čaka v nedeljo ob 13.30.

