Mladi slovenski košarkarji v osmini finala EP

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je skupinski del evropskega prvenstva končala z zmago v Beogradu proti Latviji s 93:76 in bo tako kot drugouvrščena iz skupine D napredovala v osmino finala.

Slovenci so tekmo začeli odlično in si že v prvi četrtini priigrali kar 23 točk prednosti. Tudi v drugi četrtini niso popustili, še naprej uspešno narekovali ritem igre in prvi polčas zaključili z visoko prednostjo 33 točk, ki je zadostovala za mirno nadaljevanje.

Pri Sloveniji sta tokrat prednjačila Mark Morano Mahmutović z 31 točkami ter Stefan Joksimović z 22 točkami, osmimi skoki in petimi podajami.

Slovenci so sicer prvenstvo začeli z visoko zmago proti Belgiji, nato so izgubili proti Španiji, v osmini finala pa jo čaka tretjeuvrščena ekipa iz skupine C, v kateri so Litva, Srbija, Grčija in Severna Makedonija. Tekma bo v sredo, 30. julija.