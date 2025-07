Zakaj si je Aleksander Sekulić premislil? #video

Novo okrepitev v slovenski izbrani vrsti v podobi Alena Omića je pozdravil tudi selektor Aleksander Sekulić, ki se v teh dneh v Stožicah s šestnajsterico izbrancev pripravlja na evropsko prvenstvo. "Preprosto smo rekli, da raje poskusimo in gremo na prvenstvo, kot da ne bi poskusili in bi se potem spraševali kaj in kako," je o spremembi svoje odločitve pojasnil slovenski selektor.

Priprave slovenske izbrane vrste sta v zadnjem tednu zagotovo zasenčili odpovedi Vlatka Čančarja in Josha Neba, še bolj pa vpoklic Alena Omića, ki je prvič po letu 2016 del slovenske izbrane vrste. Omić je v sredo prvič treniral z reprezentanco, dan kasneje pa svoje vtise zaupal tudi predstavnikom sedme sile, ob tem pa prekipeval od optimizma in zagnanosti.

Odziv 216 centimetrov visokega centra, ki se je brez pomislekov pridružil izbrani vrsti, je navdušil tudi strokovni štab na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem. "Alen se je odzval brez vsakršnih pogojev. Rekel je, da je pripravljen pomagati reprezentanci in da bo dal vse od sebe, da se bo tudi uvrstil v ekipo, ker nihče nima garancije, da bo v izbrani vrsti, vsak si mora to mesto izboriti. Enako velja zanj in zelo sem vesel, da je bil njegov odziv tak, kakršen je bil," je o priključitvi reprezentanci dejal Sekulić.

Aleksander Sekulić trenutno trenira 16 košarkarjev, prihodnji teden se bo pridružil še Luka Dončić. Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenski selektor je sicer v ponedeljek zanikal možnost, da bi v izbrano vrsto poklical Omića, a so nato ob tehtanju možnosti hitro obrnili ploščo. "Ne morem reči, da Alen ni bil v načrtih, vedno je bil nekje v ozadju. Na koncu smo se odločili, da bomo skušali izkoristiti vse igralce, ki so nam na voljo. Res imamo velik manko na tem položaju, predvsem kar zadeva izkušenje, in to je eden od poglavitnih razlogov, da smo vpoklicali Alena. Ker tudi če želimo razvijati mlade, mislim, da morajo imeti ob sebi nekoga, ki je te stvari že dal skozi," je prepričan Sekulić.

"Z Alenom imava odličen odnos, velikokrat sva se pogovarjala, vedno si poveva stvari takšne, kot so, zelo odprto. Tukaj ne vidim kakšnih pomislekov, Alen je igralec, ki v ekipo prinaša stvari, ki jih mi nimamo, in se tega zaveda," je še dodal.

Preizkus vseh možnosti

Kljub pomislekom in različnim možnostim so se nazadnje odločili, da preizkusijo vse možnosti, ki jih reprezentanca trenutno ima na razpolago. "V štabu smo se na to temo veliko pogovarjali. Preprosto smo rekli, da raje poskusimo in gremo na prvenstvo, kot da ne bi poskusili in bi se potem spraševali kaj in kako. Zdaj smo šele začeli trening v kontaktu, da smo igrali pet na pet, in pri vseh se pozna, da smo šele na začetku priprav. Vse za zdaj poteka nad pričakovanji, vsi potrebujemo še nekaj časa, da se navadimo eden na drugega, potem pa v polni meri izkoristimo potencial te ekipe," je dejal slovenski selektor.

Alen Omić Foto: Nebojša Tejić/STA

S prihodom Omića je Slovenija dobila okrepitev na centrski liniji, kjer sta v prvem načrtu ostala le neizkušena Žiga Daneu in Robert Jurković. "Že sam sem v začetku dejal, da pomanjkanje višine še ni tak problem, bolj je bila težava manko kilogramov in surove moči. To smo z Alenom dobili, gotovo je drugačen tip igralca od teh, ki jih imamo tukaj. Sam vedno pravim, da skušamo iz vsakega košarkarja izvleči maksimalno za potrebe ekipe in jasno, da bodo tudi prilagoditve v igri glede nanj," je o tej temi povedal Sekulić.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenci sicer po osredotočenosti na fizično pripravo zdaj vse več časa posvečajo igri z žogo in piljenju taktičnih zamisli strokovnega štaba. "Zdaj je čas, da vidimo, kako so videti stvari, ki smo jih postavili, kaj dodati, kaj izboljšati … Za zdaj fantje nimajo večjih težav s poškodbami, imamo fantastično zdravniško službo, imamo vse, kar potrebujemo, da fantje lahko trenirajo po svojih najboljših močeh. Poskušamo ustvarjati okolje za igralce, da se lahko ustvari kemija, bomo pa videli, kako bo vse skupaj delovalo na parketu," je še dodal slovenski selektor.

Strokovnemu štabu v obliki pomočnika selektorja se bo sicer po koncu evropskega prvenstva do 18 let pridružil še selektor izbrane vrste do 18 let Domen Zevnik. Prav tako prihodnji teden pa naj bi skupaj z Luko Dončićem dopotoval tudi pomočnik Greg St. Jean, ki ga v Slovenijo pošiljajo Los Angeles Lakers.

