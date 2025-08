"Če bo vse tako, kot mora biti, bo z nami že na torkovem treningu," je na ponedeljkovem večernem treningu o prihodu Luke Dončića in najbolj vroči tematiki zadnjih dni dejal selektor izbrane vrste Aleksander Sekulić. Ta s slovensko zasedbo v Ljubljani nadaljuje priprave na osrednji dogodek letošnjega leta v reprezentančni košarki, že danes pa naj bi v Stožicah Slovenija trenirala v popolni zasedbi, torej naj bi se zbralo vseh 17 košarkarjev, ki so trenutno na Sekulićem seznamu.

Po tednu v ZDA in podpisanem novem sodelovanju z Los Angeles Lakers se naj bi danes slovenski izbrani vrsti pridružil še Luka Dončić, ki ga v slovenskem taboru že nestrpno pričakujejo. "Komaj čakamo, da pride," v en glas poudarjajo slovenski košarkarji, enako velja za strokovni štab. "Vsi smo v pričakovanju Luke, hkrati pa delamo na tistem, kar smo delali pred tem. Izboljšujemo tiste stvari, ki smo jih že postavili, in hkrati jih bomo zdaj prilagodili njemu. Luka bo zaigral tudi proti Nemčiji, vsaj tak je načrt. Tudi igralci ga komaj čakajo, vsakič ko pride, normalno, da vpliva tudi na ekipo tako na igrišču kot zunaj njega, seveda v pozitivnem smislu. Želimo si, da bi bile do njegovega prihoda nekatere stvari že prilagojene njemu in da ga lahko maksimalno izkoristimo," je v povezavi s prvim zvezdnikom reprezentance dejal slovenski selektor.

Luka Dončić se je zadnji teden mudil v LA. Foto: Reuters

Dončić 2.0

Še posebej se ob tem pojavlja vprašaj, v koliko izboljšani formi se bo na parket znova podal zvezdnik LA Lakers, ki je od konca klubske sezone saniral težave z vsemi manjšimi poškodbami, izgubil več kot deset kilogramov in močno preoblikoval svoje telo. "Dejstvo je, da je velik privilegij že to, da lahko delamo v športu in da lahko delamo na takšnem odru, kot je evropsko prvenstvo. Še večji privilegij pa je, da pa imamo v ekipi še takšen generacijski talent, kot je Luka, o katerem lahko govorimo le s superlativi – to je le še dodatek. Vsega skupaj smo že navajeni, v kakšnem stanju je Luka, bomo lahko govorili, ko bo tukaj, sem pa vesel, da je pokazal, da je zelo motiviran, ne samo zato, da pride sem, temveč da pokaže, da lahko reprezentanca ob pravem pristopu marsikaj doseže tudi na tem prvenstvu," je prepričan Sekulić.

Slovenci nadaljujejo priprave na EuroBasket. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"On je naš protagonist v napadu, nekdo, ki največ kreira. Taktika nasprotnikov je vedno takšna, da ga skušajo utrujati, zato ga skušamo ubraniti, torej da ga nasprotnik ne more toliko izžeti niti v obrambi niti v napadu," je še o pomembnosti slovenskega kapetana dejal prvi mož reprezentance.

Z Dončićem v reprezentanco tudi pomočnik v LA Lakers

Z Dončićem naj bi v reprezentanco prišel tudi pomočnik, ki ga v Slovenijo pošiljajo iz Los Anglesea, Greg St. Jean, ki pa je že stari znanec slovenske izbrane vrste iz Dallasa. "Za zdaj iz Los Angelesa ni nobenih pritiskov ali posebnih navodil, imamo pa vrhunski strokovni štab, tako da bomo znali na pravi način Luko postopno integrirati v ekipo. Tudi sam je imel, kakor vem, ob vseh sponzorskih zadolžitvah čez lužo zdaj teden dni počitka, tako da ga moramo tudi tukaj s pametjo vključiti v ekipo, da ga ne bi preobremenili ali preforsirali," je še dejal Sekulić.

Za zdaj pod vodstvom slovenskega strokovnega štaba trenira 16 košarkarjev. Razen Josha Neba, Vlatka Čančarja in Urbana Krofliča, ki so odpovedali svoje nastope, pod vodstvom Sekulića še naprej trenirajo vsi košarkarji, ki jih je selektor vpoklical. "Na ta način ohranjamo raven treninga, ki si jo želimo. Hkrati pa se bo težko komu zahvaliti za njegov doprinos, ker hočemo najprej preveriti dejansko raven na samih tekmah, več ali manj pa so vsi na odlični ravni," je zadovoljen slovenski selektor.

Slovence že v petek čaka srečanje z Nemčijo. Foto: Aleš Fevžer

"Več ali manj gre vse po načrtu, imamo minimalne težave s poškodbami, vsake toliko kakšen košarkar izpusti katerega izmed treningov, predvsem preventivno, da se ne bi zgodile kakšne poškodbe. Moram pa pohvaliti fante, da res dobro delajo, predvsem mladi so name naredili res dober vtis, tako da bi znali marsikoga presenetiti. Torej ne samo mene, ampak tudi širšo javnost, pa še kakšne druge igralce."

V petek proti Nemčiji

Ob tem so v slovenskem taboru zadovoljni tudi z doprinosom Alena Omića, ki je vskočil po težavah in manku na visokih položajih. "Alen je zelo izkušen, hitro se je prilagodil, tudi preostali fantje se morajo nanj navaditi, a je igri dodal dimenzijo, ki je do zdaj nismo imeli. Ob tem tudi spremeni našo dinamiko in našo igro le še izboljša," je prepričan Sekulić.

Slovensko izbrano vrsto sicer v petek v Stožicah že čaka prvi pripravljalni test v obliki svetovnih prvakov Nemcev (20.15). "Ukvarjamo se predvsem sami s sabo, šele danes sem izvedel, kakšen bo približen kader Nemčije. Ne vemo niti, v kakšnem stanju so oni, a nas to niti ne zanima. Pomembno je to, kako bomo videti mi, kako bomo odigrali in če smo stvari postavili na pravo raven – pa tudi če bomo na parketu videli bojevito, hitro igro, ki si jo želimo," je še sklenil slovenski selektor.

