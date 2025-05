Dvoboj za državni naslov pripadel Brigiti Krašovec

Nacionalni gimnastični center konec tedna gosti odprto državno prvenstvo v ritmični gimnastiki za posameznice. Uvodni dan so se za naslove pomerile članice in mladinke. Nova državna prvakinja je postala Brigita Krašovec (Moste), potem ko se je Eli Polak (Šiška), ki je bila najboljša po treh nastopih, četrti s trakom povsem ponesrečil.

Eli Polak in Brigita Krašovec sta imeli tesno bitko za naslov. Čeprav je bila tako z obročem, žogo kot s kiji najboljša Polak, so jo napake s trakom, kjer je Krašovec prikazala odlično predstavo, stale naslova prvakinje. Tekmici sta na koncu ločili le dve desetinki in pol - Krašovec je zbrala 104, Polak pa 103,75 točke.

Krašovec je z mnogobojsko zmago potrdila dobro pripravljenost pred prihajajočim evropskim prvenstvom v Tallinnu. "S tekmovanjem in svoji današnjimi nastopi sem zadovoljna s strani vztrajnosti in izboljševanja, kar se je kazalo iz nastopa v nastop, vendar mi je obenem žal napak, ki so se mi pripetile," je za Gimnastično zvezo Slovenije po zmagi povedala Krašovec.

"Za evropsko prvenstvo se načrtujem pripravljati po najboljših močeh in dati vse od sebe, nimam pa nobenega posebnega rezultatskega cilja. Želim si sebe in svoje sestave pokazati v lepi luči," je dodala nova državna prvakinja.

Tretje mesto je osvojila Dora Valant iz Narodnega doma, ki je zbrala 95,950 točke. Te tri tekmovalke bodo slovenske barve zastopale tudi na EP.

V mladinski kategoriji je naslov pripadel Urši Kračman iz Narodnega doma, ki je naslov osvojila zanesljivo z več kot tremi točkami naskoka pred najbližjo zasledovalko. V dvoboju za drugo mesto je bila zgolj za desetinko in pol uspešnejša Una Mijić (Šiška) pred Paulo Loboda (Narodni dom).

Vse omenjene so z odličnimi nastopi potrdile dobro pripravljenost pred mladinskim svetovnim prvenstvom, ki bo sredi junija v Sofiji.

V soboto članice in mladinke čakajo finalni nastopi, že dopoldan pa se bodo za naslove borile tudi tekmovalke mlajših kategorij.