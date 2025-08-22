Edina slovenska udeleženka svetovnega prvenstva v ritmični gimnastiki v Riu de Janeiru Alja Ponikvar je debi v svetovni eliti končala na 46. mestu. V kvalifikacijah mnogoboja je zbrala 73,850 točke, kar je bilo premalo za nadaljevanje tekmovanja. V Gimnastični zvezi Slovenije so zadovoljni s prvim članskim svetovnim prvenstvom mlade tekmovalke.

Šestnajstletna Alja Ponikvar je nastope prvi dan kvalifikacij začela z žogo. Izvedla je vajo brez napake, za katero je prejela oceno 24,450. Uvrstila se je na 43. mesto. S svojim najljubšim rekvizitom obročem je prikazala solidno vajo in z oceno 25,200 zasedla 39. mesto.

Tekmovalke so kvalifikacije mnogoboja nadaljevale s sestavami s kiji in trakom. Ponikvar se je za konec prvenstva najprej predstavila v vaji s trakom, ki se ji ni izšla po načrtih. Prvo polovico vaje je izvedla v skladu s pričakovanji. V drugi polovici pa se ji je pripetila večja napaka, saj je trak lovila s prestopi, zaradi česar je pri končni oceni dobila 0,6 točke odbitka. Prejela je končno oceno 23,100, kar jo uvrstilo na 54. mesto.

Alja Ponikvar se je večino časa letošnje tekmovalne sezone spopadala s stresnim zlomom stopala. Foto: Guliverimage

V zadnji vaji na prvenstvu se je predstavila s kiji. Prikazala je vajo, ki jo je kazala tudi na treningih, le pri zadnjem elementu se ji je zgodila večja napaka, padec rekvizita. Prejela je oceno 24,200 in se uvrstila na 51. mesto. V sestavi s kiji je minulo leto osvojila naslov evropske mladinske podprvakinje. Za seštevek v kvalifikacijah mnogoboja se štejejo najboljše tri ocene.

Hvaležna, da je lahko zastopala Slovenijo

Alja Ponikvar je uživala na debitanskem nastopu na svetovnem prvenstvu. Foto: Bor Slana/STA "Z današnjimi nastopi sem zadovoljna zato, ker sem na tepihu uživala in sem bila mirna. Seveda so bile napake in nekatere elemente znam izvesti bolje, vendar mi to daje samo dodatno motivacijo, da treniram še več in naslednjič pokažem več. V dvorani je bilo vzdušje na vrhuncu, kar mi je pomagalo, da sem na tepihu uživala. Svetovno prvenstvo na sploh se mi zdi neverjetna izkušnja, zato sem zelo hvaležna, da sem se lahko predstavila in zastopala Slovenijo v Riu," je svoje prvo svetovno prvenstvo ocenila mlada tekmovalka, ki je letos prestopila v člansko kategorijo.

Ponikvar se je večino časa letošnje tekmovalne sezone spopadala s stresnim zlomom stopala. "Vajo s trakom je dve tretjini izvedla zelo solidno, žal pa se ji je pri tretjem 'riziku' ponesrečil met traku. Tudi zadnje ravnotežje in prehod v zadnji met sta bila izvedena nečisto. Kije je do zadnjega meta izvedla zelo zbrano in natančno, vendar se ji je pripetila velika napaka na koncu vaje. Škoda. Vesela sem, da Alja ostaja motivirana za delo in skupaj že gledamo naprej," je dejala njena trenerka Alena Salaujova.

Tako kot v sredo je tudi danes kvalifikacije s kiji in trakom osvojila olimpijska prvakinja Nemka Darja Varfolomeev. S kiji je dosegla najvišjo oceno tekmovanja 31,900, za sestavo s trakom pa je prejela oceno 29,900 točk.

Tekmovanje se bo nadaljevalo s finalom mnogoboja, kamor se je kot prva uvrstila Varfolomeev (92,850 točke), ki bo na prvenstvu branila kar pet zlatih medalj. Za njo je za 2,700 točke zaostala aktualna evropska prvakinja Ukrajinka Tajsja Onofričuk. Kot tretja se je v finale mnogoboja uvrstila Bolgarka Stilijana Nikolova.