Pogačar se je poklonil Almeidi, ki je vozil z zlomljenim prstom in rebrom

Kolesarji so današnjo 8. etapo Dirke po Franciji preživeli dokaj mirno in brez posebnosti, kar je ustrezalo tudi Tadeju Pogačarju, ki je preživel miren dan v glavnini, na koncu pa osvojil 42. mesto, ki ni vplivalo na razvrstitev v skupnem seštevku. Še vedno vodi s 54 sekundami naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom. Etapo je odpeljal tudi Portugalec Joao Almeida , ki je grdo padel v petek ter si pri tem zlomil rebro in prst na roki. Pogačar ima zanj prav posebno sporočilo.

"Joao (Almeida, op. a.) je danes resnično heroj na kolesu. Videlo se je, da trpi ob vsakem najmanjšem pospeševanju. Od starta sem bil z njim za moralno podporo. Res, kapo dol, da je prišel do cilja in ni obupal. Nihče mu ne bi zameril, če bi šel domov," je Tadej Pogačar povedal v izjavi za TV Slovenija.

Almeida je pred etapo v izjavi za Eurosport pojasnil, da so mu v ekipi dali na izbiro, da se sam odloči, ali bo glede na poškodbe (zlomljen prst in rebro) Tour nadaljeval ali ne, a se je sam odločil, da stisne zobe in vztraja na dirki. Kako dolgo bo to še mogoče, bo pokazal čas.

Prva prava gorska etapa, v kateri bi Portugalec lahko odigral vlogo ključnega pomočnika Pogačarja, če seveda ne bi bil poškodovan, bo na sporedu v ponedeljek (14. 7.), na francoski državni praznik, dan Bastilje.

