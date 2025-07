Kraljevska etapa s 3700 višinskimi metri se je končala na zahtevni vrh Monte Nerone (14,8 km/6,6 %), že prej pa so morale kolesarke premagati številne krajše vzpone v prvih 100 km.

Največ moči je imela na koncu Sarah Gigante, ki se je 2,5 km pred koncem odlepila od skupine vodilnih, ciljno črto pa prečkala 45 sekund pred Eleno Longo Borghini (UAE Team ADQ). Tretje mesto je pripadlo Kanadčanki Isabelli Holmgren (Movistar), ki je zaostala 1:14 minute.

Safe to say the Queen Stage did NOT disappoint. Check out the Top🔟 from Monte Nerone mountain top finish! Di certo la Tappa Regina NON ha deluso. Ecco la Top🔟 di oggi sul Monte Nerone! #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW #Top10 | Trenitalia pic.twitter.com/V8f1PdvAb7

Urška Žigart je ciljno črto prepeljala 1:37 minute za zmagovalko in se učvrstila med najboljšo deseterico v skupnem seštevku. V njem je pridobila dve mesti in je osma, za Longo Borghini pa zaostaja 4:32 minute.

Tadej checking on results while leading the Tour de France 😅



Even while racing in the middle of Tour de France Stage 8, Tadej Pogačar is staying up to date with his partner’s and teammate’s results at the Giro d'Italia Women and Tour of Austria.



📸 Sprint Cycling pic.twitter.com/TdF4zrNuSY