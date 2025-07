Wout Van Aert presenetil konkurenco: Naslednjič bom to napovedal na Twitterju

Priljubljeni Wout Van Aert, ki ga je tik pred začetkom letošnje Dirke po Franciji zdelala bolezen, je bil v današnji 8. etapi spet povsem blizu etapni zmagi. V cilju se je šalil, da bo razmislil, kakšen bo njegov načrt v jutrišnji, prav tako ravninski etapi, in morda to objavil na Twitterju. "Čeprav nisem prepričan, ali še imam geslo," se je namuznil spet dobro razpoloženi Belgijec.

Wout van Aert, ki je uvodne etape Toura izkoristil za iskanje tekmovalnega ritma po bolezni in pomoči kapetanu ekipe Visma Jonasu Vingegaardu, je v 8. etapi spet začutil tekmovalno iskrico. Njegov napad v zadnjih metrih etape s ciljem v Lavalu je bil nepričakovan in skorajda senzacionalen in le fenomenalni Jonathan Milan mu je preprečil 10. etapno zmago na Touru.

"Čist sprint, zaslužena zmaga? Seveda. Bilo je zahtevno, z vzponi proti cilju, zato sem se odločil sodelovati. Bil sem blizu in sem zadovoljen," je po poročanje belgijskega medija Sporza povedal Van Aert, ki ga pred etapo nihče ni omenjal kot kandidata za zmago.



"Lepo je, da enkrat tudi jaz pridem do rezultata. Naslednjič bom to napovedal in objavil na Twitterju," se je šalil v cilju in dodal: "Če si na štartu, imaš pravico, da greš na rezultat," je ocenil.

Zmaga Jonathana Milana je prva zmaga italijanskega kolesarja na Touru po letu 2019:

First Italian stage win in the Tour since 2019, bravooo Jonathan 🇮🇹



Première victoire d'étape italienne sur le Tour depuis 2019, bravooo Jonathan 🏆 #TDF2025 l @Continental_fr pic.twitter.com/7wq9cC23iy — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2025

Zmaga bi bila res nekaj posebnega, ne le, da bi bila to njegova jubilejna 10. zmaga na Touru, temveč tudi prva zmaga v dveh različnih Grand Tourih v tej sezoni (letos je že zmagal na Giru in to v etapi, ki so jo mnogi poimenovali Mini Strade Bianche, op. a.). "Zagotovo sem zadovoljen. Včeraj sem imel dobre noge, danes prav tako. Kot sem že prej rekel: težko je premagati kolesarje, kot je Milan," je priznal Van Aert.

Foto: Guliverimage

Bo v nedeljo spet napadel v Châteaurouxu, kjer je cilj še ene ravninske etape? "Premislil bom. Morda bom to objavil na Twitterju … čeprav nisem prepričan, ali še imam geslo," je v svojem hudomušnem slogu zaključil van Aert.

